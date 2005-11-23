تفكر بسيجي بايد به فرهنگ ملي تبديل شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، پورمحمدي در اين پيام ضمن تبريك اين هفته به همكاران بسيجي خود، ابراز اميدواري كرد كه تفكر بسيجي به فرهنگ ملي تبديل شود.

در پيام وزير كشور كه امروز در همايش بسيجيان وزارت كشور قرائت شد، آمده است :بسيج، روح انقلاب اسلامي است. تفكري كه از فرهنگ متعالي ايراني ريشه گرفته و با شكوه حماسة ناب اسلامي و حسيني آميخته است تا بنياد تمدن ايران اسلامي را استوار سازد.

در ادامه اين پيام تاكيد شده است : بسيج تفكري است كه آينده ايران را در ساحت پيشرفت و تعالي تا رسيدن به قله هاي تكامل رهنمون مي شود. شكوفه اي كه رونق نشاط و شادابي درخت سترك انقلاب است. تفكر بسيجي با درك نيازهاي توسعة ايران و دريافت اقتضائات جهان كنوني، بازوي توانمند صيانت از كيان انقلاب و پاسداري از هويت اسلامي و ايراني است با تفكري كه از شهادت سيراب شده و در بهار جبهه هاي عشق و ايثار باليده است.

وزير كشور در ادامه پيام خود آورده است : بسيج تبار تاريخي انقلاب است، مدرسه اي كه با اراده ملكوتي خميني بزرگ تأسيس شده و با راهبري شورانگيز و سزاوار رهبر فرزانة انقلاب استمرار يافته است.

پورمحمدي در پايان با تبريك فرا رسيدن هفته بسيج به همه دلاوران سرافراز و همكاران بسيجي خود اظهار اميدواري كرده است كه تفكر بسيجي به فرهنگ ملي تبديل گردد و بسيجيان با افتخار به اين موهبت عظيم، پاسدار اهداف اين نام مقدس باشند و با تمسك به عنايات امام موعود (عج) خود را از آسيب هاي زمانه به دور دارند.