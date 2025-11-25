سرهنگ امینی: بانوان بسیجی پرچمداران تربیت نسل مقاوم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی ظهر سه شنبه در نشست تبیینی نقش بانوان بسیجی در تربیت نسلی مقاوم» با گرامیداشت ایام شهادت حضرت زهرا (س) به تبلیغ و ترویج ولایتمداری حضرت صدیقه طاهره (س) را الگویی منحصر به فرد برای بشریت به ویژه بانوان دانست و اظهار کرد: اعلام به انقلابی‌گری و ترویج آرمان‌های انقلاب اسلامی یکی از تکالیف مهم بانوی مسلمان ایرانی با تاسی از مسیر توحیدی حضرت زهرا (س) است.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب کمک به ایجاد تمدن نوین اسلامی و برطرف کردن موانع ظهور خورشید ولایت عظمی را مورد تاکید قراردادند، گفت: تمدن نوین اسلامی با پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفته و تمدن پوشالی غرب را دچار اضمحلال کرده است.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با تاکید بر اینکه بسیج مستضعفین بسیط‌ترین نماد تمدن سازی است که سعه وجودی آن علاوه بر ایجاد تمدن نوین، قوام بخشیدن به آن است، افزود: بسیج علاوه بر ساحت سازمانی‌اش، ساحت غیر سازمانی بسیج یعنی توده مردم را نیز پیش رو دارد تا قاطبه مردم به ساحت مردمی تمدن نوین اسلامی سازماندهی شوند.

وی با اشاره به اینکه بسیج از مردم برای مردم است تصریح کرد: بسیج فراتر از یک تشکیلات، فرهنگ و حرکت عظیم برای ساختن تمدن نوین اسلامی است گفت: تمدن نوین اسلامی با دست‌های پرتوان بسیجیان و با تفکر مردم‌سالاری دینی در مسیر فتح قله ظهور پیش می‌رود.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به نقش‌آفرینی بسیجیان و حضور میدانی آن‌ها در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی افزود: تمدن‌سازی، محصول نهادینه شدن فکر، فرهنگ و معارف ناب توحیدی مبتنی بر مکتب سازی و امت سازی برگرفته از اندیشه‌های امام خمینی (ره) است.

سرهنگ پاسدار امینی با تاکید بر سخن رهبری معظم انقلاب مبنی بر اینکه «بسیج حلّال کلید طلایی و حلال مسائل انقلاب اسلامی در همه مراحل دولت اسلامی است»، گفت: تفکر، روحیه و رفتار بسیجی ارکان مهم بسیج در جامعه سازی است.

وی با بیان اینکه بسیج را با اخلاص فرزندانش، خدمتِ بی‌منت آن به مردم و ایثارگری مجاهدانه اش تا شهادت می‌شناسند، افزود: گفتمان بسیج و تفکر بسیجی مستحکم و مقاوم در مقابل بدخواهان و نظام سلطه گر استکباری ایستاده و همچون خاری در گلوی مستکبران در مسیر فتح قله‌ها با قدرت پیش می‌رود.