ريشه هاي بحران انرژي ميان روسيه و اوكراين؛ انقلاب نارنجي و گرايش كي يف به غرب

به گزارش خبرگزاري مهر، اين روزنامه درباره اينكه چرا روسيه تهديد كرده است كه انتقال گاز خود به اوكراين را متوقف كند؟، نوشت : روسيه از زمان فروپاشي اتحاد جماهيرشوروي سابق در سال 1991 به مقدار زيادي گاز كشورهاي همسايه خود را تامين كرده است و البته اين اقدام به علت حفظ آنها تحت نفوذ خود بود، اما در حال حاضر اين كشورمي خواهد كه به سوي قيمتهاي بازار حركت كند و علت آن را هم دلائل اقتصادي عنوان كرده است. شركت گاز پروم روسيه اعلام كرده است كه بهاي گاز خود را در معامله با كشورهاي سابق اتحاد جماهير شوروي افزايش دهد.

مقامات اوكراين مي گويند: علت اين افزايش قيمت آن هم فقط براي يكي از اين جمهوري ها يك تصميم سياسي است براي تنبيه اوكراين به خاطر انقلاب نارنجي سال گذشته كه ويكتور يوشچنكو رئيس جمهور طرفدار غرب را به قدرت رساند.

روسيه از اوكراين خواسته است كه در ازاي هر 1000 متر مكعب 230 دلار را بپردازد؛ لتوني ، ليتواني، و استوني همگي از اعضاي اتحاديه اروپا هستند و مثل گرجستان كه دو سال پيش يك انقلاب به حمايت دموكراسي به راه انداخت،حدود 110 دلار را براي هر 1000 متر مكعب پرداخت مي كند؛بلاروس كه وفاداري زيادي به اين كشور دارد، تنها 46 دلار پرداخت مي كند.

يوشچنكو مي گويد كه اوكراين فقط در مرحله گذار به سوي قيمتهاي بازار حركت خواهد كرد.روسيه مي گويد كه اگر كي يف با بهاي پيشنهادي بالاتر تا فردا موافقت نكند، انتقال گاز به اوكراين را متوقف خواهد كرد.

اين مسئله براي اوكراين چه معنايي را در بر دارد؟

به گزارش مهر، در ادامه اين گزارش آمده است : مقامات اوكرايني اعلام كرده اند كه اين كشور در مراكز ذخيره خود داراي گازكافي هست و مي تواند نياز مصرف كنند گان را تا پايان زمستان برآورده كند. اوكراين از 80 ميليارد متر مكعب گازي كه سالانه خريداري مي كند، حدود 25 ميليارد متر مكعب را از طريق روسيه و 36 ميليارد متر مكعب را از طريق تركمنستان و 18 ميليارد متر مكعب را نيز خود تهيه مي كند. البته اين مقدار گاز خريداري شده از طريق تركمنستان از طريق خط لوله هاي شركت گاز پروم روسيه منتقل مي شود.

اين موضوع براي اتحاديه اروپا به چه معناست؟

اتحاديه اروپا يك چهارم گاز خود را از طريق روسيه به دست مي آورد، كه بيشتر آن از طريق اوكراين منتقل مي شود . اگر روسيه ميزان انتقال گاز خود به اوكراين را كاهش دهد، نتيجه اين اقدام كاهش ميزان گاز انتقالي به اروپاي غربي خواهد بود.روز گذشته روسيه و اوكراين هر دو تاكيد كردند كه اين كاهش بر ديگر مشتريان اروپايي تاثير نخواهد گذاشت. نخست وزير اوكراين اعلام كرد كه كشورش بايد حدود 15 درصد از گاز صادراتي را كه از طريق خاك اين كشور به اروپا منتقل مي شود به عنوان بهاي ترازيت دريافت كند؛ اگر مذاكرات آنقدر طول بكشد كه ذخاير اوكراين به اتمام برسد، چنين اقدامي ممكن خواهد شد.

خطرات اين اقدام براي روسيه چه خواهد بود؟

روسيه به ذخايرعظيم نفتي و گازي خود به عنوان كليدي براي بازسازي نفوذ بين المللي خود نگاه مي كند.روسيه فردا رياست چرخشي گروه صنعتي هشت را بر عهده خواهد گرفت و " امنيت انرژي " را يكي از موضوعات مهم خود اعلام كرده است.توقف انتقال گاز به اوكراين ممكن است اين تصورات را به اينكه روسيه مي خواهد يك منبع تهيه انرژي قابل اطمينان باشد، خدشه دار كند.اين مسئله همچنين مي تواند عاملي براي تفكر وابستگي شديد اتحاديه اروپا و ديگر مشتريان بين المللي به نفت و گاز روسيه باشد .

حال روسيه چگونه مي تواند انتقال گاز خود به اوكراين را بدون از دست دادن ديگر مشتريان خود متوقف كند؟

مسكو مي گويد كه فقط مي خواهد ميزان گازي را كه مورد استفاده خود اوكراين قرار مي گيرد، قطع كند.



روسيه اعلام كرده است كه با اين اقدام، همچنان به تعهدات خود به مصرف كنندگان اروپاي شرقي عمل خواهد كرد و اگر اوكراين بخواهد كه مقدار گاز را از لوله بيرون بكشد، روسيه آن را به دزدي محكوم مي كند واين كشور را براي هر گونه توقف در انتقال گاز مقصر خواهد دانست.



نحوه صادرات گاز روسيه



به گزارش مهر، در ادامه اين گزارش آمده است : در حال حاضر90 درصد از صادرات گاز از طريق اوكراين عبور مي كند؛ مسير دوم، يعني خط لوله" يمال"، از طريق بلاروس و هلند به آلمان منتقل مي شود و مسير سوم نيزبه بالكان و تركيه مي رود.

روسيه اخيرا كار ساخت يك خط لوله را در درياي بالتيك آغاز كرده كه يك گذرگاه فرعي براي انتقال مستقيم گاز به همسايگان آن يعني آلمان، اسكانديناوي و انگليس است؛ البته اين خط لوله تا سال 2010 راه اندازي نخواهد شد.

دريافت كنندگان اصلي گاز منتقل شده از طريق اوكراين

به گفته سازمان بين المللي انرژي، حدود يك چهارم گاز كشورهاي اروپايي را تامين مي كند. در سال 2003 روسيه 132 ميليارد متر مكعب از گاز خود را صادر كرده كه از اين رقم 33 ميليارد متر مكعب به آلمان ، 20 ميليارد متر مكعب به فرانسه و 13 ميلارد متر مكعب نيز به تركيه منتقل شده است .استراليا تقريبا وابستگي كاملي به گاز روسيه دارد.



چه مناطق ديگري از اروپا گاز خود را از طريق روسيه دريافت مي كنند؟

سازمان بين المللي انرژي اعلام كرد كه اروپا حدود 535 ميليارد مكعب گاز در سال 2004 مصرف كرده است. حدود 60 درصد از آن توسط انگليس، هلند و بخشهاي درياي شمال در نروژ گزارش شده است. 10 در صد متعلق به الجزاير و بيش از 2 در صد نيز به نيجريه اختصاص دارد.