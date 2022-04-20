به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون اروپا در گزارشی آورده است که اتحادیه اروپا در حال برنامه ریزی برای تأمین بیشتر بودجه مورد نیاز برای بازسازی اوکراین است.

اتحادیه اروپا در حال کار بر روی طرحی است که از اوکراین به صورت درازمدت حمایت می‌کند، زیرا انتظار دارد میزان زیادی از بودجه بازسازی این کشور را خودش تأمین کند. با این حال این اتحادیه برای انجام این کار قصد دارد یک صندوق اعتماد همبستگی راه اندازی کند.

این صندوق پس از اتمام ویروس کرونا در سراسر جهان تأسیس خواهد شدو به سرمایه گذاری و اصلاحات اساسی در اوکراین کمک خواهد کرد.

از آنجایی که عملیات نظامی روسیه در اوکراین همچنان ادامه دارد، اتحادیه اروپا مقدار دقیق پولی را که برای جمع آوری این صندوق برنامه ریزی کرده است، اعلام نکرده است.

با این حال، منابع می‌گویند که این رقم طی چند دهه آینده به صدها میلیارد یورو خواهد رسید. اتحادیه اروپا اکنون قصد دارد به طور مشترک با بانک جهانی نیازهای مالی اوکراین را ارزیابی کند. بر اساس برآوردهای کیف، تخریب‌های زیرساخت‌های صورت گرفته این کشور در حال حاضر بالغ بر یک تریلیون دلار است.

بیشتر پول کمک برای بازسازی هزینه زیرساخت‌های اوکراین و حمایت از خدمات عمومی خواهد شد، به گفته ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین دولت او هر ماه به ۷ میلیارد دلار صرفاً برای پرداخت حقوق و هزینه‌های اجتماعی نیاز دارد.

اتحادیه اروپا همچنین در حال بررسی راه‌هایی برای حمایت از شرکت‌های اوکراینی است، مسئولین اوکراینی می‌گویند حدود یک سوم شرکت‌ها این کشور در بحبوحه جنگ فعالیت خود را متوقف کرده‌اند، در حالی که حدود ۴۵ درصد آنان نیز مجبور به کاهش تولید شده‌اند.