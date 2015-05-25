مصرف کننده سیگار باید مالیات بدهد/۳۸۰ میلیون نخ سیگار قاچاق

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نخعی در ارتباط تلفنی گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با موضوع مبارزه با مصرف دخانیات، شکاف میان عرضه و تقاضا را یکی از علل بروز قاچاق دانست و گفت: کسری تولید داخل باید از طریق واردات تامین شود.

وی افزود: همیشه ۱۰ تا ۲۰ میلیارد نخ سیگار کسری داریم و در سال ۹۳ به رغم افزایش ۶۰ درصدی کشفیات از ۲۴۰ میلیون نخ به ۳۸۰ میلیون نخ سیگار اما تولید داخلی ما حدود ۱۰۰ درصد کاهش داشت و در نتیجه حدود ۲۰ میلیارد نخ در سال ۹۳ کاهش عرضه داشتیم.

نخعی گفت: اگر این کاهش عرضه از مسیر قانونی، جبران و وارد نشود مسلما در چرخه قاچاق قرار می گیرد.

وی افزود: کالای دخانی قاچاق به علت اینکه از مبدأ توسط خود شرکت ها خریداری می شود نمی تواند بدون اطلاع آنان وارد شود.

نخعی، تنوع برندهای دخانیات را در کشور از دیگر مشکلات دانست و گفت: بیش از ۲۰۰ برند محصولات دخانی از شرکت های مختلف در کشور وجود دارد.

مدیرکل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و قانون کنترل مصرف دخانیات از بهترین راه های کنترل است اما اکنون همه دکه های مطبوعاتی سیگار می فروشند.

وی گفت: مالیات باید از وارد کننده به مصرف کننده سوق یابد یعنی مصرف کننده باید مالیات سیگار را بپردازد و تنوع برندها را کاهش دهیم و همزمان سطح عرضه را ساماندهی کنیم.