بازیگران «در حاشیه» در «زنده رود»

به گزارش خبرنگار مهر، «زنده رود» برنامه‌ای فرهنگی اجتماعی است که هر هفته روزهای جمعه از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ از مرکز اصفهان پخش می‌شود.

این برنامه از بخش‌های مختلف تشکیل شده است. بخش ابتدایی برنامه با توجه به موضوع انتخاب شده، با حضور کارشناسان حوزه و دانشگاه روی آنتن می‌رود و در قسمت دیگر به معرفی افراد نخبه علمی، فرهنگی، ورزشی و هنرمندان برتر استان در زمینه صنایع و هنرهای دستی از قبیل نقاشی، منبت، معرق، مینا کاری، خاتم، فیروزه‌کاری و... پرداخته می‌شود.

«زنده رود» در قسمت بعد به معرفی هنرمندان عرصه سینما و تئاتر می‌پردازد، از فعالیت‌ها و چگونگی کار با آنها صحبت می‌کند و در طول برنامه گزارش‌های متنوعی از نقاط دیدنی، آداب و رسوم و فرهنگ‌های مختلف روی آنتن می‌فرستد.

پخش موسیقی و دعوت از خوانندگان ایرانی و مصاحبه با آنها نیز از بخش‌های دیگر برنامه است.

«زنده رود» در هفته‌های گذشته از محمدرضا حیاتی، احسان علیخانی، نیوشا ضیغمی، فاطمه گودرزی، حامد بهداد، نفیسه روشن، نرگس محمدی، امیرعلی نبویان، رامبد جوان و بسیاری دیگر از چهره‌های سینما و تلویزیون دعوت کرده است.