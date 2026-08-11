استفاده از ایستگاه بسیج خط سه مترو مشهد برای اعزام زائران به حرم رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، پوریا محمدیان یزدی اظهار کرد: امروز سه‌شنبه (۲۰ مردادماه)، یک روز قبل از رحلت پیامبر اعظم (ص) است و شاهد ازدحام مسافر در سطح شهر مشهد هستیم.

معاون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهد افزود: زائرین زیادی چه به صورت پیاده و چه به صورت کاروانی وارد مشهد شدند و در مسیرهای اتوبوسی و ریلی منتهی به حرم شاهد ازدحام مسافر هستیم.

وی بیان کرد: با تدبیری که صورت گرفته ایستگاه بسیج به بهره‌برداری رسیده و این زیرساخت امسال به مجموعه زیرساخت زیارت مشهد اضافه شده که در این ایام از ساعت ۶ صبح تا ساعت ۲۴ فعال است.

محمدیان یزدی ادامه داد: در روز رحلت پیامبر اعظم (ص) و شهادت امام رضا (ع) سرویس‌دهی را هم در اتوبوسرانی و هم ریلی به صورت رایگان خواهیم داشت. برنامه‌ریزی شده که از ایستگاه بسیج هر ۱۰ دقیقه به سمت ایستگاه باب‌الجواد (ع) اعزام قطار داشته باشیم.

معاون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای است که علاوه بر اینکه بی. آر. تی روی زمین از خیابان امام رضا (ع) به سمت حرم تردد دارد، مسیر ریلی نیز زیر زمین فعال است. اگر ازدحام زائرین و دسته‌ها زیاد شد و مسیر بی. آر. تی مسدود شود، امسال برای اولین بار در زیر زمین نیز زائرین از ایستگاه بسیج به سمت حرم مطهر منتقل خواهند شد.

وی اضافه کرد: این اتفاق بسیار بزرگ امسال برای اولین بار با تکمیل ایستگاه بسیج و ارتباط بین خط یک و سه قطار شهری در مشهد رقم خورده است.