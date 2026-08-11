دمای هوای خوزستان از مرز ۵۰ درجه عبور کرد

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نقشه‌های هواشناسی تداوم استقرار توده هوای گرم را در اغلب نقاط استان نشان می‌دهد.

وی افزود: طبق آخرین بررسی‌ها دمای هوای ایستگاه امیدیه به ۵۰.۲ درجه سلسیوس رسید. رامشیر همچنین ایستگاه کشاورزی اهواز نیز دمای ۵۰ درجه را تجربه کردند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: آغاجاری همچنین بندر ماهشهر دمای ۴۹.۹ درجه را ثبت کردند. بستان ۴۹.۸ درجه دما داشت. آبادان همچنین گتوند دمای ۴۹.۴ درجه را گزارش کردند. شوشتر ۴۹.۳ درجه، هویزه ۴۹.۳ درجه، رامهرمز ۴۹ درجه، شوش ۴۸.۹ درجه، اهواز ۴۸.۸ درجه، شادگان ۴۸.۶ درجه، صفی آباد دزفول ۴۸.۶ درجه دما داشتند.

سبزه‌زاری ادامه داد: مسجدسلیمان ۴۷.۹ درجه، هفتکل ۴۷.۷ درجه، هندیجان ۴۷.۷ درجه، بهبهان ۴۷.۶ درجه، لالی ۴۷.۱ درجه، حسینیه ۴۶.۶ درجه را پشت سر گذاشتند.

وی بیان کرد: دزپارت با دمای ۳۸ درجه خنک‌ترین منطقه استان در شبانه‌روز گذشته بود. ایذه ۴۴ درجه دما داشت. میانگین دمای بیشینه استان ۴۸.۲ درجه ثبت شد.