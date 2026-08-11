تکریم خانواده شهدا ادای دین به فرهنگ ایثار است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور به همراه سرهنگ پاسدار امیر قمرزاده فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دزفول در منزل سردار شهید محمد فرهادزاده حضور یافتند.
سردار شاهوارپور در این دیدار با گرامیداشت یاد، خاطره شهیدان والامقام اظهار کرد: زنده نگه داشتن نام شهیدان، تکریم خانوادههای آنان وظیفهای همیشگی است. جامعه اسلامی تمام داشتههای خود را مدیون خون پاک شهیدانی است که با ایثار، فداکاری از ارزشها، عزت، امنیت کشور دفاع کردند.
فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان افزود: شهیدان با انتخاب مسیر ایثار، شهادت، درس بزرگی از ایمان، شجاعت، مسئولیتپذیری به نسلهای امروز، آینده آموختند. امروز وظیفه ماست که با عمل به آرمانهای آنان، ادامهدهنده راه این عزیزان باشیم.
وی با تجلیل از صبر، استقامت، همراهی خانوادههای شهدا خاطرنشان کرد: خانوادههای معظم شهدا در مسیر دفاع از انقلاب اسلامی، عزیزترین سرمایههای خود را تقدیم کردند. تکریم، رسیدگی به این خانوادهها تنها یک وظیفه اداری نیست؛ بلکه ادای دین به مقام شامخ شهید، فرهنگ ایثار، شهادت است.
در ادامه این دیدار، خانواده سردار شهید محمد فرهادزاده خاطراتی از زندگی، سیره این شهید والامقام بیان کردند.
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