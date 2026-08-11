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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۶

اطلاعیه وزارت تعاون درمورد قطع کالابرگ برخی افراد حاضر در کشور

اطلاعیه وزارت تعاون درمورد قطع کالابرگ برخی افراد حاضر در کشور

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاعیه‌ای درباره قطع کالابرگ برخی افراد حاضر در کشور منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در متن این اطلاعیه که امشب (سه شنبه) انتشار یافته، آمده است: خبر نقل‌شده از معاون وزیر رفاه در مورد نقص اطلاعات فراجا صحت ندارد.

در این اطلاعیه تصریح شده است: به اطلاع هموطنان می‌رسد در هفته پیش رو، پس از پالایش مقصد سفرها، کسانی که فقط سفر زیارتی به عراق داشته‌اند از لیست اعلامی خارج شده و نیاز به مراجعه به دفاتر پیشخوان نخواهند داشت.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این اطلاعیه افزود: لذا این گروه از افراد تا پایان هفته آینده به دفاتر مراجعه نکنند تا نتایج پالایش مقصد سفرها مشخص شده و به اطلاع رسانده شود.

کد مطلب 6914678

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    نظرات

    • زهرا IR ۰۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
      0 0
      پاسخ
      سلام من سرپرست خانوارم والا هیچ جا هم نرفتم ولی کالابرگ واسم واریز نشد لطفا پیگیری کنی

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