فرمانده کل ارتش، انتصاب رییس و جانشین ستاد نیروهای مسلح را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، طی پیامی، انتصاب سردار سرلشکر پاسدار علی عبداللهی را به سمت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و امیر سرتیپ کیومرث حیدری به عنوان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از سوی فرمانده معظم کل قوا(مدظله العالی) را تبریک گفت.

متن پیام بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

همرزمان ارجمند؛

سردار سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی، رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح

و

امیر سرتیپ کیومرث حیدری، جانشین محترم رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

انتصاب شایسته آن جنابان به سمت ریاست ستاد کل نیروهای مسلح و جانشینی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، به موجب احکام فرماندهی معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، را صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.

بی‌تردید، این انتصابات که در مقطعی حساس و سرنوشت‌ساز صورت گرفته است، بیانگر اعتماد فرماندهی معظم کل قوا به آن دو برادر گرانقدر و مؤید شایستگی‌های برجسته تان برای پذیرش مسئولیت‌های خطیر در نیروهای مسلح است.

اینجانب، این انتصابات را که در مسیر صیانت از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی میهن اسلامی است، به شما همرزمان عزیز تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، توفیق سربازی شما را، تحت تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ملت شریف و سرافراز ایران اسلامی مسئلت دارم.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر ستاد امیر حاتمی