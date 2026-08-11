اختلافات مدیریتی نباید اهواز را در بلاتکلیفی نگه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان عصر امروز سهشنبه در جلسه شورای اسلامی کلانشهر اهواز با اشاره به برخی چالشهای موجود در مدیریت شهری اظهار کرد: اختلافنظرهای دروننهادی همچنین ضعف هماهنگی میان دستگاهها، نباید موجب توقف امور شهری یا بلاتکلیفی پروژهها شود.
دادستان مرکز استان خوزستان افزود: تفکیک وظایف همچنین پاسکاری میان دستگاهها، شهروندان را با سردرگمی مواجه کرده است. انتظار میرود هر دستگاه در چارچوب مسئولیت قانونی خود پاسخگوی امور محوله باشد.
خلفیان با اشاره به مشکلات زیرساختی نظیر فاضلاب تصریح کرد: در برخی حوزهها، دستگاه مشخصی مسئولیت حل کامل مشکل را بر عهده نمیگیرد و همین امر موجب طولانی شدن روند رفع معضلات شده است.
وی ادامه داد: به جای پراکندهکاری باید طرحهای موجود اولویتبندی شوند و برای تکمیل پروژههایی که در دست اجرا قرار دارند برنامه مشخص همچنین زمانبندیشده تدوین شود.
دادستان مرکز استان خوزستان بیان کرد: مدیریت شهری زمانی به نتیجه مطلوب میرسد که دستگاههای مسئول با هماهنگی همچنین شفافیت در وظایف مسیر اجرای پروژهها را هموار کنند. در غیر این صورت مردم همچنان با تأخیر در حل مشکلات اساسی مواجه خواهند بود.
خلفیان با تأکید بر برخورد قاطع با مصادیق ترکفعل افزود: دادستانی در مسیر صیانت از حقوق عامه ضمن رصد عملکرد دستگاهها آماده است در صورت مشاهده هرگونه کوتاهی برابر مقررات قانونی برخورد قضایی داشته باشد.
وی در پایان از اعضای شورای شهر خواست با اتخاذ وحدت رویه زمینهساز رفع چالشهای اساسی کلانشهر اهواز شوند.
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