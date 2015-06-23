موردی از بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کرمانشاه مشاهده نشد

نادر پرور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود پنج کشتارگاه فعال طیور در استان کرمانشاه، گفت: با پایش های صورت گرفته تا کنون موردی از بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان مشاهده نشده است.

وی اظهار داشت: بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان بیماری واگیردار طیور و مشترک بین انسان و حیوان است که در صورت بروز خسارت های شدیدی را به بخش طیور وارد خواهد کرد.

پرور با بیان اینکه پایش این بیماری در استان در حال انجام است، گفت: با همکاری محیط زیست و با استفاده از امکانات تشخیص سلامت، طیور حیات وحش و زیستگاه هایی که طیور وحشی در آن قرار دارند مورد پایش قرار گرفته و خوشبختانه هیچ گونه نگرانی از بابت بروز این بیماری وجود ندارد.

مدیر کل دامپزشکی استان کرمانشاه از مردم خواست که به هیچ عنوان از افرادی که در کوچه و معابر به صورت غیر مجاز اقدام به توزیع مرغ زنده و کشتار خیابانی می کنند گوشت مورد نیاز خود را تهیه نکنند و در این خصوص به مراکز معتبر و تحت نظارت دامپزشکی مراجعه کنند.

وی خاطر نشان کرد: پرورش دهندگان و مرغدارن نیز هرگونه تلفات غیر عادی را از طریق مراجعه به نزدیکترین مرکز دامپزشکی در سطح استان اعلام کرده و یا با سامانه رایگان ۱۵۱۲ اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه در میان بگذارند.