طرح زوج و فرد پاسخگوی مشکلات زیست محیطی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجعفر تشکری هاشمی با اشاره به اینکه طرح زوج و فرد که سال‌هاست در تهران به صورت مستمر اجرا می شود پاسخگوی مشکلات زیست محیطی محدوده نبوده است، گفت: طرح محدوده کم انتشار آلاینده که چندی است در شهرداری تهران تدوین شده است دیروز (شنبه ۶ تیرماه) در شورای عالی هماهنگی ترافیک و شورای ترافیک تهران مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه سالهاست معتقدیم نباید خودروهایی که چندین برابر آلودگی تولید می‌کند، مانند وسایل نقلیه‌ای که از استاندارد بالایی برخوردارهستند وارد معابر شوند، گفت: برهمین اساس طرحی جایگزین در شهرداری تهران تهیه و در شورای عالی ترافیک پایتخت نیز به تصویب رسید. خوشبختانه وزرات کشور هم نگاه مثبتی به این طرح دارد وسعی می‌کند، بودجه را نیز پیگیری کند تا این طرح در کل کشور اجرا شود.

تشکری هاشمی در تشریح جزئیات این طرح با بیان اینکه برای کنترل از مفهوم «مناطق کم آلوده کننده هوا» استفاده می‌شود، گفت: بدین ترتیب خودروها با توجه به اطلاعاتی که در پرونده الکترونیکی شان و برمبنای میزان آلایندگی وجود دارد، به چهار دسته خودروهای قرمز(بسیار آلاینده)، زرد، سبز و آبی تقسیم می‌شوند و ترددشان در محدوده بر مبنای میزان آلایندگی شان و به نسبت شرایط آلودگی هوا تعیین می شود.

وی گفت: براین اساس خودروهای قرمز شامل خودروهایی می‌شوند که به سن فرسودگی رسیده، کاربراتوری هستند و توان اخذ معاینه فنی را ندارند که این دسته از خودروها امکان فعالیت در تهران را ندارند. در عین حال خودروهای زرد شامل خودروهایی است که به سن فرسودگی نزدیک هستند و استاندارد آنها پایین‌تر از یورو ۲ است و قطعا محدودیت‌هایی را در زمان آلودگی هوا برای تردد در هسته مرکزی و محدوده طرح ترافیک برای آنها در نظر خواهیم گرفت.

به گفته تشکری هاشمی تشکری خودروهای سبز نیز استاندارد بیش از یورو ۲ دارند و در شرایط اضطرار آلودگی هوا، برای تردد آنها محدودیت‌هایی در نظرگرفته خواهد شد.

معاون حمل و نقل شهرداری تهران در مورد خودروهایی که جزو رنگ آبی قرار می‌گیرند، افزود: این خودروها برقی و دارای استاندارد بیش از یورو ۵ هستند که محدودیت کمتری برای تردد آنها در مواقع حساس، در نظر گرفته خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه سلامت و جان شهروندان برای ما در اولویت قرار دارد، تصریح کرد : قطعا اجازه نمی دهیم سلامت شهروندان به دلیل تردد خودروهای غیراستاندارد و آلاینده به خطر افتد.

تشکری هاشمی تصریح کرد: در این طرح متناسب با افزایش شدت آلودگی هوا سختگیری های تردد و ممنوعیت های تردد برای خودروها اعمال خواهد شد و در اجرای این طرح معاینه فنی مکانیزه اصلی ترین محور برنامه ریزی است. به طوری که سیستم یکپارچه معاینه فنی مکانیزه در کشور اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه در سایر شهرهای کشور فرایند معاینه فنی، یکپارچه و مکانیزه نیست، اظهار داشت :خوشبختانه با توجه به مصوبه اخیر دولت مبنی بر مکانیزه شدن فرایند معاینه فنی در تمام کشور این مشکل نیز در آینده ای نزدیک و با تکمیل نرم افزار یکپارچه از سوی وزارت کشور برطرف خواهد شد.

تشکری هاشمی تاکید کرد: در گام دوم با توجه به اینکه استانداردهای معاینه فنی در کشور استاندارد یورو ۱ است، باید استانداردهای جدید براساس یورو ۴ و یورو ۵ تدوین شوند. گرچه اکنون در کشور خودروهای کاربراتوری و موتور سیکلت های کابراتوری حتی قادر به گذراندن همین استانداردهای پایین معاینه فنی هم نیستند.

معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه اجرای طرح محدوده کم انتشار آلاینده نیاز به بستر نرم افزاری برای کنترل دارد، تصریح کرد: به همین منظور تامین زیرساخت های فنی در این محدوده به پایان رسیده و تنها داده های نرم افزاری باقی مانده که با هماهنگی پلیس راهور تهران در دست اقدام است.

آماده باش صددرصدی ناوگان حمل ونقل عمومی در لیالی قدر

وی از آماده باش صددرصدی ناوگان عمومی شهر تهران در ایام لیالی قدر و روز قدس خبر داد و تصریح کرد :مطابق سایر مناسبت ها شرکت واحد اتوبوسرانی و شرکت بهره برداری مترو و سازمان تاکسیرانی با تمام ظرفیت به شهروندان خدمات رسانی خواهند کرد. به طوری که افزایش ساعات کار ناوگان عمومی شهر را در این ایام خواهیم داشت.

برنامه ریزی برای طرح استقبال از مهر کلید خورد

تشکری هاشمی در ادامه از آغاز فعالیت های مطالعاتی و هماهنگی طرح استقبال از مهر ۹۴ در حوزه حمل و نقل و ترافیک خبر داد و اظهارداشت : با توجه به اینکه تنها ۲ ماه دیگر تا آغاز سال تحصیلی باقی است، برای ناوگان عمومی شهر اعم از اتوبوس و قطارهای مترو از هم اکنون به منظور بازسازی و اورهال برنامه ریزی شده است.

وی از ورود ناوگان جدید هم در بخش قطارهای مترو و هم اتوبوس های تک کابین جدید در آغاز سال تحصیلی خبر داد و گفت: عملیات اجرایی و هماهنگی سرویس مدارس نیز از هم اکنون کلید خورده است تا در سال تحصیلی ۹۴ به بهترین شکل به استقبال از دانش آموزان برویم.