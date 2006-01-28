جريمه رانندگي جايگزين راهنمايي و رانندگي شده است!

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" ، بسياري از مردم در خصوص صدور برگه هاي جريمه اشتباهي معتقدند امروزه معناي درست واژه راهنمايي و رانندگي به شدت رنگ باخته ، چرا كه تعداد زيادي از ماموران احساس مي كنند اين واژه از روز نخست " جريمه و رانندگي " بوده و بعدها دچار تحريف شده است!

از سوي ديگر در شرايطي كه گره ترافيكي پايتخت بسياري از مردم را دچار سردرگمي هاي پيچيده روزانه كرده است ، برگه هاي جريمه اشتباهي نيز امان آنان را بريده و بار سنگيني بر دوش آنان گذاشته است.

در شوراهاي حل اختلاف چه مي گذرد...

چنانچه يك روز از وقت طلايي خود را براي رفتن به شوراهاي حل اختلاف و بخش هاي رسيدگي به تخلفات راهنمايي و راهنمايي بگذاريد ، با موارد عجيب و در بسياري از مواقع خنده آور و در عين حال تاسف بار مواجه خواهيد شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، مرد شتاباني كه در راهروهاي يكي از شوراهاي حل اختلاف شهر تهران هراسان به اين سو و آن سو مي دويد و مانند اسپند روي آتش ، از برگه جريمه اشتباهي شكايت مي كرد مدعي بود چند روز گذشته در ميدان انقلاب ايستاده بوده اما برگه جريمه اي برايش صادر شده مبني بر اينكه وي درهمان لحظه در منطقه اي از دامغان به مدت 2 ساعت مشغول صحبت با تلفن همراهش بوده است!

مرد شاكي بيش از هرچيز از اين موضوع كه تا به حال رنگ دامغان و تلفن همراه را نديده است ، گله مند بود.

بر اساس اظهارات يكي ديگر از مراجعان ، موضوع آزار دهنده ديگري كه در حاشيه جريمه هاي نابجا وجود دارد ، به درخواست پرداخت هاي نقدي افسران و يا ماموران راهنمايي و رانندگي بر مي گردد.

اين مراجعه كننده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" اظهار داشت: چند روز پيش در محدوده طرح ترافيك ايستاده بودم كه هيچ گونه علائمي در آن وجود نداشت . يكي از افسران سر چهار راه با حالتي تهاجمي نزديكم آمد و گفت: حالا چه كار كنيم؟

مرد ادامه داد: افسر كه با تعجبم روبه رو شده بود راه درست رهايي از جريمه را نشانم داد و از من خواست با مهارت 2 برگ اسكناس هزار توماني را طوري با انگشت به گواهينامه ام بچسبانم كه از بيرون ديده نشود...

به گزارش مهر ، اين قبيل موارد تنها پاره اي از اتفاقات تلخي است كه هر روز در اين شهر رخ مي دهد. شايد ماجراهاي عجيب و غريب ديگري زير پوست برگه هاي جريمه رخ بدهد كه هرگزهيچ موجود زنده اي نتواند از آن آگاه شود.

كنترل ترافيك پايتخت در دست افسران...

آيا تاكنون با خود انديشيده ايد كه اداره و كنترل ترافيك پايتخت در دست چه كساني است؟

دكتر علي اكبر فرهنگي استاد ارتباطات دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در اين باره خاطر نشان ساخت: افسران وظيفه اي كه در سطح شهر و براي گذراندن 2 سال دوره سربازي بر سر چهارراهها و گوشه و كنار شهر ايستاده اند ، فارغ التحصيلان رشته هايي هستند كه كوچكترين ارتباطي با قواعد راهنمايي و رانندگي ندارد!

وي تصريح كرد: اين در حالي است كه تك تك اين افراد نيازمند گذراندن دوره هاي آموزشي خاصي هستند به طوري كه رفتار مودبانه برخورد با گروه هاي مختلف جامعه را بياموزند و آن را در تمام مراحل كار خود به كار گيرند.

فرهنگي اظهار داشت: امروزه بيشتر افسران وظيفه مشغول اداره بخش بزرگي از ترافيك شهر هستند كه درباره رفتار مناسب اجتماعي و ارتباطات انساني هيچ آموزشي نديده اند.

رئيس گروه مديريت رسانه اي دانشگاه تهران ياد آور شد: تا زماني كه براي اين افسران كلاس هاي آموزشي خاص در نظر گرفته نشود استفاده كنترل نشده از قدرت همچنان به چشم خواهد خورد.

وي همچنين ضمن انتقاد از اشتباهات ماموران راهنمايي و رانندگي ، برخوردهاي پليس با مردم را مانند قرارداد يك طرفه تركمن چاي دانست و افزود: تنها زماني مي توان انتظار از بين رفتن اين نوع جرائم را داشت كه تمام گروه هاي مردم اعم از دانش آموز، دانشجو ، خبرنگار ، راننده ، مامور راهنمايي و رانندگي و... با حساسيت موضوع را دنبال كنند تا اين موضوع نيز مانند بسياري از موارد اجتماعي از بين نرود.

قانون چه مي گويد...

عليرضا صفري حقوقدان و قاضي بازنشسته دادگستري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر تاكيد كرد: ماموري كه در جايگاه خود تخلف كند و برگه جريمه اشتباهي بنويسد از نظر قانون مجرم شناخته مي شود و بايد مانند هر مجرم ديگري مجازات شود.

وي در خصوص شيوع چنين ناهنجاري هايي ضمن انتقاد ازرسانه ها و مطبوعات تصريح كرد: وقتي صحبت نيروي انتظامي به ميان مي آيد خبرنگارن و مدافعان حقوق مردم كوتاه مي آيند و گويي قصد چشم پوشي از اين جرائم را دارند ، در حالي كه اگر مردم به حقوق خود واقف باشند چنين مواردي به ندرت تكرار خواهد شد.