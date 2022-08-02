اجرای تمهیدات ترافیکی ویژه ماه محرم در اردبیل

سرهنگ سید حجت فتاحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای تمهیدات ویژه در سطح شهر اظهار کرد: با شروع ماه محرم شاهد برپایی مراسم‌های عزاداری در معابر هستیم در جهت برپایی هرچه بهتر و باشکوه‌تر مراسم‌ها از مدت‌ها قبل هماهنگی‌های لازم با متولیان هیأت‌های عزاداری انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه متولیان هیأت‌های عزاداری از برپایی موکب‌ها در معابر اصلی جدا خودداری کنند، افزود: رؤسای هیئات عزاداری و اجرا کنندگان مراسم تقاضا داریم که با جانمایی و چینش درست موکب‌ها، تخصیص جای پارک مناسب برای خودروها و همچنین تأمین روشنایی مناسب در ارتقا ایمنی عزاداران اهتمام ورزند.

رئیس پلیس راهور استان اردبیل با اشاره به اینکه عابرین پیاده در حین عبور از عرض معابر حتماً با لحاظ موارد ایمنی تردد نمایند، بیان کرد: با توجه به رنگ و لباس تیره عزاداران حسینی و تاریکی هوا، رانندگان در تمامی موارد مخصوصاً در شب مواظب تردد عابرین پیاده باشند.

سرهنگ فتاحی خاطر نشان کرد: رانندگان با انجام سرعت مطمئنه توجه به جلو و جوانب رعایت قوانین و مقررات رانندگی رعایت اصول و قواعد صحیح رانندگی می‌توانند در کاهش تلفات رانندگی نقش بسزایی داشته باشند.

وی افزود: با توجه به حضور حداکثری عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی و از تمامی ظرفیت‌ها در جهت خدمت رسانی بهتر به شهروندان استفاده خواهیم کرد.