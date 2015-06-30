به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه در نشست ماهانه با جانبازان ۷۰ درصد که ظهر سه شنبه به همت بنیاد شهید و امور ایثارگران قزوین با حضور مدیر کل این بنیاد، مدیر کل راه و شهرسازی استان، معاونین سیاسی و امنیتی، توسعه و منابع انسانی استانداری قزوین و سایر مسئولان و اقشار برگزار شد، بیان کرد: طبق آیات و روایات دین اسلام خداوند قطعه ای از بهشت را به جانبازان اختصاص می دهد، چرا که حساب ویژه ای برای آنها و جانفشانی هایشان منظور کرده است از این رو همه مسئولین برای موفقیت در برنامه های خود محتاج دعا و عنایت جانبازان هستند.

استاندار قزوین با اشاره به شرایط کشور و منطقه اظهار داشت: به فضل الهی امروز شرایطی در کشور حاکم است که تمامی توطئه‌های ضد انقلاب در این کشور که هر کدام به نوعی گروهک داعش محسوب می شدند، خنثی و به سخت ‌ترین شکل با آنها برخورد شده است و ما این دستاورد ارزشمند را از قِبل جوانمردی، رشادت‌ها و مردانگی جانبازان عزیز ایران اسلامی کسب کرده ایم.

این مسئول با اشاره به فجایعی که توسط داعش در عراق و سوریه رقم می خورد، بیان کرد: یکی از اصلی ترین دلایل نفوذ گروهک داعش و رقم زدن فجیع ترین جنایت ها در کشورهای مختلف، نبود انسجام و رهبری واحد در این کشورها است.

روزبه ادامه داد: در این بین اگر شکستی به داعش در عراق تحمیل می شود یقینا این پیروزی و مقاومت از جنس جانفشانی ها و استقامت جانبازان است.

استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نجابت، بزرگی و کرامت جانبازان در مواجهه با مشکلات مثال‌زدنی است و باید این روحیه ارزشمند اخلاقی در برنامه مدیران قرار گرفته و در نحوه عملکرد آنها نهادینه شود.

روزبه همچنین با اشاره به اقتصاد ملی و مشکلات پیش روی کشور در این حیطه گفت: پایین آمدن قیمت نفت و اعمال تحریم‌های ظالمانه بخشی از عوامل به وجود آوردن مشکلات در سطح جامعه است اما باید با تأسی از جانبازان جامعه در مقابل مشکلات صبور و مقاوم باشیم.

وی ادامه داد: در این بین بیکاری نیز یکی از معضلات اصلی جامعه است تا جایی که می توان گفت ما در بحث اشتغال دارای مشکلات جدی هستیم اما رفع این معضل در دستور کار همه مدیران قرار گرفته و همه تلاش دارند تا بیکاری جوانان به ویژه قشر ایثارگر را با بکارگیری راهکارهای موثر برطرف کنند.

استاندار قزوین با اشاره به مدیریت و رسالت بنیاد شهید قزوین گفت: خوشبختانه تیم این نهاد مقدس منسجم و دارای عملکرد خوبی است و استانداری از عملکرد مجموعه بنیاد شهید قزوین و مدیر کل آن رضایت دارد.