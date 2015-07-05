۲۷ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در زرندیه کشف شد

داوود کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای مبارزه با قاچاق و حفظ و حراست از سرمایه‌های ملی ماموران انتظامی این شهرستان در پی مشکوک شدن به یک دو دستگاه کامیون با عملیات پلیسی برای توقف آن طی دو مرحله 27 هزار لیتر سوخت قاچاق(گازوئیل) از این کامیون کشف کنند.

فرمانده انتظامی زرندیه ادامه داد: این میزان سوخت قاچاق، به طرز ماهرانه‌ای در قسمت های مختلف کامیون جاسازی شده بود.

وی بیان کرد: در این رابطه دو راننده این کامیون ها به اتهام حمل سوخت قاچاق دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کاظمی با اشاره به اینکه قاچاق کالا آثار زیان باری بر اقتصاد کشور دارد، با تاکید بر عزم پلیس در برخورد با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی از مردم خواست در صورت اطلاع از فعالیت‌های قاچاقچیان سوخت، مراتب را از طریق تلفن به ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.