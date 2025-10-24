کشف ۵۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در عملیات پلیس بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف بیش از ۵۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده شهرستان بندرعباس خبر داد.

وی اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر دپوی مقادیر قابل توجهی سوخت قاچاق در روستای گچین، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

دولتیاری افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و انجام اقدامات اطلاعاتی، دو محل دپو و دو دستگاه خودروی فعال در قاچاق سوخت را شناسایی و توقیف کردند. در این عملیات ۵۲ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه یکی از محل‌های دپو تخریب شد، ارزش محموله‌های مکشوفه را بنا به نظر کارشناسان حدود ۲۵ میلیارد ریال عنوان کرد.

سرهنگ دولتیاری بر تداوم طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و سوخت در هرمزگان تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.