به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی آسیب‌پذیری هایی در نسخه‌های مختلف سیستم عامل ‌ویندوز شناسایی شده است که کار هکر‌ها را برای ورود غیر مجاز به سیستم های رایانه ای راحت می‌کند.

پلیس فتا در این باره اعلام کرد: آپدیت‌هایی که هر از چند گاهی شرکت میکروسافت برای پشتیبانی از سیستم عامل ویندوز ارائه می دهد، می تواند در از بین بردن این حفره های امنیتی بسیار مفید و موثر باشد اما برخی از کاربران از برزورسانی سیستم عامل رایانه خود غافل شده و در اثر همین کم توجهی دچار مشکلات بزرگی می‌شوند.

اگرچه سرعت پایین اینترنت و هزینه بالای آن یکی از عواملی است که رغبت کاربران را برای بروز رسانی سیستم عامل رایانه های شخصی کاهش می دهد اما در هر صورت کاربران باید توجه داشته باشند که اگر سیستم عامل خود را بروز رسانی نکنند بیشتر از دیگران در معرض حمله هکرها خواهند بود.

پلیس فتا تاکید کرد: اکثر کاربران از نسخه‌های کرک شده آنتی ویروس‌ها استفاده می‌کنند و این آنتی ویروس ها نیز هیچ تضمینی برای آلوده نشدن سیستم کاربر ارائه نمی دهند.