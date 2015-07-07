به گزارش خبرنگار مهر، شش سال پس از درگذشت مهدی آذریزدی بنیانگذار ادبیات کودک و نوجوان نوین در ایران و انتخاب روزی به نام روز ملی ادبیات کودک و ثبت آن در تقویم ملی ایران، مزار و مقبره این نویسنده فقید کماکان در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد و تمامی هیاهوها برای ساخت مقبره ای برای وی با ناکامی همراه شده است.

شش سال پیش در نخستین سالگرد درگذشت نویسنده مجموعه ماندگار «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب»، دبیرخانه‌ای در شهر یزد برای انجام مقدمات تأسیس بنیادی به نام مهدی آذریزدی آغاز به کار کرد تا فعالیت‌های سابق و سایر فعالیت پیرامون نام این نویسنده ساماندهی شود اما تا به امروز نه تنها بنیادی تا به حال شکل نگرفته که مقبره این نویسنده فقید نیز به دلیل موقعیت خاص محل دفن و بی توجهی به آن، کماکان در وضعیت نامطلوب به سر می برد.

پیکر آذریزدی پس از درگذشت با دخالت برخی از نیروهای وابسته به مسئولان وقت استان یزد، از تهران به یزد منتقل و در نهایت در یک گورستان محلی در جواز محل زندگی وی به خاک سپرده شد. گورستانی که زمین آن وقف شده بوده و مزار برخی از شهدای هشت سال دفاع مقدس نیز محسوب می‌شود. اما نکته قابل توجه در این موضوع، مرکزیت نداشتن این مزار و نیز نبودن متولی برای رسیدگی به آن است.

نمایی از مقبره مهدی آذریزذی

نمی‌شود کار خاصی کرد!

اسدالله شکرانه مسئول فعلی دبیرخانه دائمی فعالیت‌های مرتبط با مهدی آذریزدی در همین زمینه در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه بودن این دبیرخانه صرفا برای ذکر نام و یادی از مهدی آذریزدی است و فعالیت مشخصی ندارد، اظهار داشت: مکان مقبره مهدی آذریزدی مکانی وقفی و محلی است و امکان هرگونه فعالیتی در آن سلب شده است و بدون تعارف می‌گویم که نمی شود کار خاصی در آن کرد.

وی ادامه داد: برای سامان دادن به این مزار همه در حال تلاش هستند اما گویا بد بودن انتخاب اولیه باعث شده که هیچ اتفاق خاصی در این زمینه نماند و پرونده ساخت این مزار کماکان قفل باشد.

شکرانه در عین حال تصریح کرد: به تازگی کمیته‌ای برای پیگیری وضعیت این مزار تشکیل شده و امید دارند که لاقل بتوانند دیوارهای این مزار و مقبره را بردارند و وضعیت آن کمی بهبود پیدا کند.

این فعالی فرهنگی در ادامه با اشاره به نشستی که روز گذشته دوشنبه ۱۵ تیرماه به منظور اجرایی کردن برنامه های سالگرد درگذشت این نویسنده برگزار شده است، عنوان کرد: در حال حاضر برنامه هایی که برای این مراسم و روز ملی ادبیات کودک طراحی شده در سطح استانی است و برنامه‌ای کشوری برای آن تدارک دیده نشده است در حالی که از نظر کمی آذریزدی فعال تر از هانس کریستین اندرسن بوده است.

شکرانه افزود: با این وجود در شهر یزد هم گویا امسال تنها کانون پرورش فکری برنامه‌هایی برای این روز تدارک دیده است. البته بنده به دوستان پیشنهاد دادم که برای آذریزدی حرکتی ملی انجام دهند و از او با عنوان شخصیتی ملی و علمی تجلیل کنند که تا کنون تنها قول مساعد داده شده که به آن رسیدگی شود!