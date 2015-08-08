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۱۸ مرداد ۱۳۹۴، ۲:۳۰

کسانی که نباید چای بنوشند

کسانی که نباید چای بنوشند

افراد صفراوی‌مزاج بهتر است از خوردن نوشیدنی‌های گرم مخصوصا چای بپرهیزند چون تعادل صفراوی آنها را بر هم می‌زند.

فارس نوشت: حمید افراسیابی گفت: در طب سنتی گروهی از افراد دارای مزاج سرد و خشک هستند. این افراد طبع سردی دارند و توصیه می شود که گوشت گوساله، ماهی، عدس، خیار، کاهو، موز و کیوی کمتر بخورند.وی افزود: اما گوشت گوسفند، نبات، نعنا، روغن کنجد، سبزی، مغزها و چای دارچین برای آنها مفید است.

این متخصص طب سنتی گفت: در مقابل افراد گرم مزاج که طبع گرمی دارند توصیه می شود که از نوشیدن چای داغ بپرهیزند.

افراسیابی افزود: مصرف نوشیدنی‌های بسیار داغ مثل چای، قهوه و نسکافه صفرای آنها را درگیر می کند و حتی در مواقعی حالات روحی آنها را تحت تاثیر قرار داده و خشم را در این افراد بیشتر می‌کند.

وی ادامه داد: برای ناراحتی‎های اعصاب و لرزش دستها توصیه می شود که چای بسیار کم نوشیده شود.این متخصص طب سنتی گفت: شب ادراری در کودکان به دلیل گرمی و سردی رخ می دهد و یا قبل از خواب دچار عطش فراوان می شوند که صفراوی مزاج هستند و بهتر است چای ننوشند.

کد مطلب 2878318

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