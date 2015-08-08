کسانی که نباید چای بنوشند

فارس نوشت: حمید افراسیابی گفت: در طب سنتی گروهی از افراد دارای مزاج سرد و خشک هستند. این افراد طبع سردی دارند و توصیه می شود که گوشت گوساله، ماهی، عدس، خیار، کاهو، موز و کیوی کمتر بخورند.وی افزود: اما گوشت گوسفند، نبات، نعنا، روغن کنجد، سبزی، مغزها و چای دارچین برای آنها مفید است.

این متخصص طب سنتی گفت: در مقابل افراد گرم مزاج که طبع گرمی دارند توصیه می شود که از نوشیدن چای داغ بپرهیزند.

افراسیابی افزود: مصرف نوشیدنی‌های بسیار داغ مثل چای، قهوه و نسکافه صفرای آنها را درگیر می کند و حتی در مواقعی حالات روحی آنها را تحت تاثیر قرار داده و خشم را در این افراد بیشتر می‌کند.

وی ادامه داد: برای ناراحتی‎های اعصاب و لرزش دستها توصیه می شود که چای بسیار کم نوشیده شود.این متخصص طب سنتی گفت: شب ادراری در کودکان به دلیل گرمی و سردی رخ می دهد و یا قبل از خواب دچار عطش فراوان می شوند که صفراوی مزاج هستند و بهتر است چای ننوشند.