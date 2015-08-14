انتقاد امام جمعه هشتبندی از عدم پوشش مراسم تشییع شهدا در صداوسیما

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد بارانی در خطبه های این هفته نماز جمعه در هشت بندی با اشاره با تشییع با شکوه دو تن از شهدای غواص گمنام خط شکن هشت سال دفاع مقدس در هشتبندی از حضور پر شور و با صلابت مردم در تشییع باشکوه پیکیر پاک شهدای غواص خط شکن هشت سال دفاع مقدس قدردانی کرد.

وی در ادامه افزود: مردم سلحشور هشت بندی و توکهور با شعور و شکوه خاصی با وجود گرمای شدید هوا این شهدای غواص را از ابتدای صبح تا غروب آفتاب تشییع و حماسه ای بی نظیر رقم زدند.

خطیب جمعه هشت بندی در ادامه افزود: حرف شهدا این است که نباید در برابر دشمن زانو ها سست گردد و نباید فریب تبلیغات فریبنده دشمن را خورد و همواره حول محور ولایت مقام معظم رهبری همه ملت متحد باشند.

امام جمعه هشت بندی همچنین اضافه کرد: این شهدای غواص گمنام بعد از سال ها در بین ما آمدند که به ما بگویند مراقب خود و دستاورد های خود باشید و جاذبه های فریبنده دنیا شما را از مدار انقلاب خارج نکند و آمده اند به احزاب و گروهها هشدار بدهند که در فعالیت های حزبی و گروهی ارزش های انقلاب را لگد مال نکنند.

وی در ادامه با انتقاد شدید از عملکرد صدا و سیمای مرکز خلیج فارس در عدم انعکاس مراسم پر شور تشییع شهدای گمنام غواص در هشت بندی بیان داشت: دنیا پیام حرکت حماسی مردم هشتبندی در تشییع شهدا را دید ولی متاسفانه مسئولان صدا و سیمای مرکز خلیج فارس این حرکت حماسی را ندیدند و اصلاً توجهی به این حضور حماسی نکردند.

وی در ادامه خطاب به مدیران صدا و سیما افزود: آیا با اینگونه مدیریت می خواهید پیام انقلاب را به دنیا صادر نمایید و آیا پیام انقلاب اسلامی ایران در پس آگهی های تبلیغاتی صدا و سیما و جشنواره های تابستانی کیش و قشم قرار دارد.

وی در ادامه افزود: در این چند روزه از بی اعتنایی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس به شهدا و حضور حماسی و ولایی مردم در تشییع شهدا زجر کشیدم و چگونه است که همه این حرکت و حضور گسترده را دیدند ولی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس ندید.

امام جمعه هشتبندی همچنین اضافه کرد: امیدوار بودیم که داستان عدم پوشش خبری مراسم تشییع شهید مسلمی در سال گذشته تکرار نشود و تشییع شهدای غواص گمنام پوشش داده شود که متاسفانه اینگونه نشد و بار دیگر به شهدا و حضور مردم بی اعتنایی شد.

حجت الاسلام بارانی در ادامه افزود: امیدوار بودیم که با روی کار آمدن مدیریت جدید در راس رسانه ملی، مدیریت صدا و سیما مرکز خلیج فارس دچار تحولاتی می شد.

وی در ادامه افزود: فرهنگ انقلابی مورد تایید رهبر انقلاب که نشان دهند عظمت نظام است در تشییع شهدا تبلور دارد و این حضور گسترده مردم است که دنیا را در برابر ملت ایران به زانو در می آورد که متاسفانه از سوی رسانه ملی مورد بی مهری قرار می گیرد.

وی درادامه افزود: مگر هزاران نفری که حماسه حضور در تشییع و تدفین شهدا را رقم زدند جزو بیندگان صدا و سیما نیستند و فقط جشنواره ها بیننده دارد؟

وی در ادامه به سالروز پیروزی قهرمانانه حزب الله لبنان در برابر ارتش تا بن دندان مسلح رژیم صهیونیستی پرداخت و افزود: رمز پیروزی هر ملتی مقاومت در برابر ظالم است و حزب الله لبنان با مقاومت خود عزت و اقتدار بزرگی در دنیا به دست آورد و اسرائیلی که در طول شش روزدر برابر اعراب پیروز شد اما در برابر حزب الله سی و سه روز د پشت مرز های لبنان زمین گیر شد وآخر مجبور به قبول آتش بس شد و این رمز مقاومت است که با فرهنگ شهادت عجین شده است و عزت آفرینی را رقم زده است.

وی در ادامه افزود: به پشتوانه حضور و مقاومت حزب الله هیچ نقطه اسرائیل دیگر امنیت ندارد و هم اکنون موشک جای سنگ را در فرهنگ مقاومت گرفته است و دشمنان ما فهمیدند که در واقع این جنگ کوچک بین ایران و آمریکا بود و همگان فهمیده اند که هر گونه حمله ای به ایران چه عواقب وخیمی برای آنها در پی دارد.

آزادگان سند سازش ناپذیری ملت ایران در مقابل هرگونه ظلم و تجاوز هستند

امام جمعه هرمز گفت: ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺯﺵ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻯ ﻣﻠﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻇﻠﻢ ﻭ ﺗﺠﺎﻭﺯ هستند.

حجت الاسلام محمد کاظم مناقبیان در خطبه های نماز جمعه این هفته جزیره هرمز با اشاره به ۲۶ مرداد، سالروز بازگشت افتخارآمیز اولین گروه از آزادگان به میهن اسلامی افزود: در مکتب سیدالشهداء با شعار (هیهات منا الذ له)، اسارت افتخاری است که نصیب این آزادگان شده است.

مناقبیان با اشاره به فرارسیدن دهه کرامت بیان کرد: حضور امام رضا (ع) در ایران منشأ درخشش انوار تشیع و ولایت شد، حضرت معصومه (س) مشعلی شد تا حوزه علمیه ای با این عظمت شکل بگیرد و شهر مقدس قم دارای ارزش و جایگاه بالایی شود.

امام جمعه هرمز عنوان کرد: میلاد حضرت معصومه (س) به نام روز دختر نامگذاری شده است، دختران ما باید الگوی دانش و اخلاق و حجاب و طهارت باشند و در خانه‌ها بیشتر مورد تکریم قرار بگیرند.

حجت الاسلام مناقبیان با اشاره به فرارسیدن سال روز بازگشت آزادگان به میهن تصریح کرد: آزادگان سرمایه‌های انقلاب هستند و وظیفه ما این است تا توجه روز افزون به این عزیزان ایثارگر شود، وظیفه ایثارگران این است که پیام رسان انقلاب اسلامی باشند.

وی با تاکید بر اینکه آزادگان پرچم های افتخارند و به حمدالله آزادگان ما امروز هم از لحاظ علمی و جایگاه اجتماعی انسان های بزرگی هستند، بیان داشت: از مهمترین وظایف شما این است که پرچمدار و پیشگامان ارزشهای الهی باشید و به حسن عاقبت توجه کنید.

مناقبیان با اشاره به فرارسیدن سالروز مقاومت اسلامی و لزوم توجه به آن اظهار داشت: ۹ سال قبل در چنین روزی شاهد پیروزی حزب الله لبنان در جنگ ۳۳ روزه بودیم و این جنگ سبب شد تا هیمنه و بزرگی رژیم صهیونیستی از بین برود، مقاومت اسلامی و بیداری اسلامی سبب شد تا دشمنان دست به ایجاد داعشبزنند و به مبارزه با ملت‌های مسلمان بپردازند.

امام جمعه هرمز افزود: دشمنان می‌خواهند درخشش مقاومت را از بین ببرند و تلاش می‌کنند پس از جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای با سخنان خویش ملت ما را تحقیر کنند اما این را بدانند ایران تسلیم زورگویی‌های شما نخواهد شد و تا پایان ایستادگی و مقاومت می‌کند.

حجت الاسلام مناقبیان بیان کرد: ما باید با ولایت مداری و مقاومت در برابر دشمن فریب توطئه‌های آمریکا و غرب را نخوریم و با عبرت گرفتن از کودتای ۲۸ مرداد هیچ‌گاه در برابر دشمنان جمهوری اسلامی کوتاه نیائیم و به مقاومت بپردازیم.