به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «زوریخ» طی روزهای دوم تا دوازدهم مهرماه ۱۳۹۴ در کشور سوئیس برگزار خواهد شد و فیلم مستند «من می‌خوام شاه بشم» ساخته مهدی گنجی، در بخش غیر رقابتی «دیدگاه دنیای جدید» این جشنواره روی پرده خواهد رفت.

این فیلم همچنین در بخش Video Library جشنواره «زوریخ» نیز به نمایش درمی‌آید. نمایش فیلم در این بخش، بصورت قرار دادن لینکی روی سایت سیناندو است تا همه خریداران و مدیران شبکه‌های مستند تلویزیونی که عضو سایت سیناندو هستند، به آن دسترسی داشته باشند.

فیلم مستند ۷۰ دقیقه‌ای «من می‌خوام شاه بشم» که تولید سال ۱۳۹۳ مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است، مستندی درباره‌ «عباس برزگر» یکی از اهالی روستایی نزدیک شیراز است که سال‌هاست با کمک خانواده‌اش از توریست‌های خارجی پذیرایی می‌کند و آنها را به دیدن عشایر می‌برد اما او یک رویای بزرگ در سر دارد...

از عوامل تولید این فیلم می‌توان به مهدی گنجی پژوهشگر، صدابردار، تصویربردار، کارگردان، اسماعیل منصف تدوینگر، حسین و حسن مهدوی صداگذار، علی باقری عکاس و سحر رضوی تهیه‌کننده اشاره کرد.

سال گذشته مستند «من می‌خوام شاه بشم» نماینده سینمای ایران در بخش مسابقه فیلم‌های مستند بلند جشنواره معتبر «ایدفا» هلند بود. ضمن اینکه مهدی گنجی با این فیلم، سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی فیلم مستند جشنواره فجر را نیز بدست آورده بود. مستند «من می‌خوام شاه بشم» در جشنواره‌های مستند «مونیخ» آلمان، «پلانت داک» ورشو لهستان، مستند «شفیلد» انگلستان، سیلور داکس، میلینیوم هم به نمایش درآمده و فینالیست جایزه مستند ۲۰۱۵ شبکه TRT ترکیه نیز بوده است.