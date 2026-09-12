به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر عبدالحی، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، با داتو وان یوسری، سفیر مالزی، با هدف توسعه شبکه پروازی و بررسی زمینه‌های حضور مجدد هواپیمایی ایران‌ایر در شرق آسیا دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، ظرفیت‌ها و الزامات برقراری مجدد پروازهای ایران‌ایر به مالزی مورد بررسی قرار گرفت و طرفین درباره فرصت‌های موجود برای ازسرگیری پروازهای ایران‌ایر به این کشور پس از وقفه‌ای طولانی به تبادل نظر پرداختند.

همچنین در این نشست، زمینه‌های توسعه همکاری‌های دوجانبه، تقویت ارتباطات میان ایران و مالزی و نقش حمل‌ونقل هوایی در گسترش تعاملات اقتصادی، تجاری، گردشگری و فرهنگی میان دو کشور بررسی شد.

طرفین همچنین الزامات و هماهنگی‌های مورد نیاز برای برقراری مجدد پروازها، ظرفیت‌های موجود، زمینه‌های همکاری میان بخش‌های مختلف و چالش‌های پیش‌رو در این مسیر را مورد بررسی قرار دادند.

مسیر تهران ـ کوالالامپور در دستور کار ایران‌ایر

مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اهمیت توسعه شبکه پروازی هما و رویکرد این شرکت برای گسترش مجدد مقاصد بین‌المللی اظهار کرد: برقراری مجدد مسیر تهران - کوالالامپور می‌تواند در گام نخست، ضمن تسهیل رفت‌وآمد مسافران و گردشگران، زمینه توسعه تعاملات اقتصادی، فرهنگی و همکاری‌های بیشتر میان دو کشور را فراهم کند.

وی همچنین با تأکید بر جایگاه ایران‌ایر به‌عنوان شرکت هواپیمایی حامل پرچم جمهوری اسلامی ایران، توسعه ارتباطات هوایی را یکی از ظرفیت‌های مؤثر در تقویت پیوندهای میان ایران و مالزی دانست.

استقبال سفیر مالزی از ازسرگیری پروازهای هما

سفیر مالزی نیز با استقبال از موضوع ازسرگیری پروازهای ایران‌ایر به مالزی، با اشاره به سابقه و جایگاه این شرکت به‌عنوان حامل پرچم جمهوری اسلامی ایران، بر اهمیت توسعه ارتباطات هوایی در تعمیق روابط میان دو کشور تأکید کرد.

وی همچنین آمادگی خود را برای حمایت و تسهیل هماهنگی‌های لازم در زمینه ازسرگیری پروازهای ایران‌ایر به مالزی اعلام کرد.

در پایان این نشست، بر تداوم رایزنی‌ها و پیگیری موضوع از سوی طرفین با هدف بررسی و فراهم‌سازی مقدمات لازم برای راه‌اندازی مجدد مسیر پروازی تهران - کوالالامپور تأکید شد.