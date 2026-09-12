داداشی: جو نسبتاً پایدار در خراسان شمالی حاکم است

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، جو نسبتاً پایداری در استان انتظار داریم و پدیده غالب در ساعت‌های بعدازظهر و اوایل شب افزایش موقت ابر و در مناطق نیمه غربی افزایش وزش باد، در پاره‌ای نقاط شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی در ادامه افزود: از بعدازظهر شنبه افزایش ابر و طی شب در مناطقی از غرب خراسان شمالی احتمال بارش پراکنده باران دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: دوشنبه از ساعت‌های بعدازظهر به‌تدریج افزایش ابر و افزایش وزش باد، در پاره‌ای نقاط وزش باد شدید، در ارتفاعات بارش باران و مه رقیق پیش‌بینی می‌شود.

داداشی با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده گفت: برای سه‌شنبه از اواسط روز و طی روز چهارشنبه جو نسبتاً پایدار، همراه با آسمان صاف را در استان انتظار داریم.

وی در خصوص وضعیت دمایی استان خاطرنشان کرد: از نظر دمایی شنبه تغییرات جزئی دما و طی یکشنبه و دوشنبه افزایش نسبی دما به‌ویژه در گرم‌ترین ساعت‌ها را پیش‌بینی می‌کنیم.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: طی شبانه‌روز گذشته ایستگاه گریوان با کمینه دمای ۱۰ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و اسماعیل‌آباد با بیشینه دمای ۳۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق استان گزارش شدند و طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۱۴ و ۲۷ درجه سانتی‌گراد بود.

داداشی در پایان گفت: در بین مراکز شهرستان‌های استان، فاروج با کمینه دمای ۱۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و صفی‌آباد با بیشینه دمای ۳۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مراکز گزارش شدند.