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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۱

آسانی مشکلی برای بازی با السد ندارد

آسانی مشکلی برای بازی با السد ندارد

با اعلام رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال، یاسر آسانی مشکلی برای همراهی این تیم در بازی با السد قطر نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر آسانی وینگر تیم فوتبال استقلال که در اواخر دیدار این تیم برابر پیکان دچار مصدومیت شده بود، مشکلی برای همراهی آبی‌پوشان در دیدار برابر السد قطر نخواهد داشت.

سعید فتاحی‌ رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال، با اعلام این خبر اظهار داشت که مصدومیت آسانی جدی نیست و این بازیکن می‌تواند استقلال را در نخستین دیدار این تیم در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا همراهی کند.

بدین ترتیب آسانی برای حضور در دیدار استقلال برابر السد قطر که شامگاه دوشنبه ۲۳ شهریور برگزار خواهد شد، مشکلی نخواهد داشت و در صورت صلاحدید کادر فنی می‌تواند در ترکیب آبی‌پوشان قرار بگیرد.

استقلال در هفته نخست مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا از ساعت ۲۱:۴۵ دوشنبه ۲۳ شهریور در بصره به مصاف السد قطر خواهد رفت.

کد مطلب 6944170
بهنام روان پاک

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