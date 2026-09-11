به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به آخرین تحولات سیاست خارجی کشور، مهم‌ترین محورهای مواضع تهران را تشریح کرد.

هرمز در کنترل کامل ایران

بقائی درباره وضعیت تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز در اقتدار کامل نیروهای مسلح ایران است. این تنگه پیش از ۹ اسفند به‌طور کامل باز بود و ایران در شرایطی قرار گرفت که باید در جهت صیانت از امنیت ملی اقداماتی انجام می‌داد. در این شرایط ما مجاز هستیم تدابیری برای حفاظت از امنیت کشور اتخاذ کنیم.

وی افزود: پس از تفاهم اسلام‌آباد، تنگه کمی امن‌تر شد و ما به تعهدات خود عمل کردیم، اما آمریکا بعد از ۲۳ روز نقض عهد کرد و بهانه‌های آنان مبنا نداشت. ناامنی در تنگه هرمز نتیجه اقدامات آمریکاست و اگر جامعه جهانی نگران افزایش قیمت سوخت است، باید آمریکا را شماتت کند.

پاسخگویی به عربستان و ژاپن

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای حکام علیه ایران گفت: این قطعنامه نشان‌دهنده سردرگمی بانیان آن است. آنان قبلاً معتقد بودند که اسنپ‌بک شده و قطعنامه‌ها بازگشته است، اما ایران، چین و روسیه معتقد به این نبودند. کشورهای اروپایی تحت فشار آمریکا اسنپ‌بک کردند، اما اینکه بعد از یک سال می‌خواهند قطعنامه جدید تصویب کنند، نشان می‌دهد آن اقدام یک سال گذشته بی‌اثر بوده است.

وی افزود: آنان فکر نکردند ایران چگونه باید دسترسی به سایت‌های حمله‌شده بدهد وقتی به ما حمله شده است؟ الگوی رفتاری رأی‌دهندگان، تبعیت محض از سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس است و خیلی ناراحت هستند که از اوامر آنان تبعیت کنند.

بقائی تأکید کرد: رأی مثبت عربستان و ژاپن هیچ توجیهی ندارد. این کشورها در تبعات این تصمیم مقصر هستند و ما آنان را پاسخگو می‌کنیم.

دیپلماسی در سایه جنگ

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره عرصه دیپلماسی کشور در جنگ گفت: دیپلماسی جدا از میدان نیست. به همان اندازه که میدان در دفاع از کشور فعال است، وزارت خارجه نیز فعالیت خود را چند برابر کرده است. بروز و ظهور این موضوع را می‌توان در دیدارها، رایزنی‌ها و گفت‌وگوها مشاهده کرد. در این شش ماه، دستگاه دیپلماسی یکی از پرکارترین دوره‌های خود را سپری کرد.

وی افزود: باید از شکل‌گیری اجماع ناحق علیه دفاع مشروع خود جلوگیری می‌کردیم. تا حدود زیادی در این مسیر موفق بودیم و دنیا پیام ما را شنید. هم‌اکنون اجلاس بریکس در جریان است و ایران حضور فعال دارد.

بقائی گفت: دولت اهمیت دیپلماسی را درک می‌کند. شرکت در این اجلاس‌ها ساده نیست، اما تصمیم گرفته شد در بالاترین سطح در این اجلاس‌ها شرکت کنیم. کشورهای عضو این پیمان‌ها، کشورهایی وزین هستند. چین، روسیه و هند حضور دارند و تلاش داریم ظرفیت‌ها را به خوبی بشناسیم و از آن‌ها بهره بگیریم.

وی درباره جایگاه ایران در عرصه جهانی گفت: ایران اکنون زخمی اما سربلند است. در دوران معاصر هیچ‌گاه ایران این‌قدر مقتدر نبوده است و این اقتدار مرهون ایستادگی مردم ایران است. دشمنان بنا داشتند ظرف چند روز کشور را فرو بپاشند، اما ایرانی‌ها نشان دادند وقتی پای وطن در میان باشد، همچون ید واحده زیر پرچم می‌ایستند. ما انسان‌های فوق‌العاده بزرگی را از دست دادیم، ولی ایران ماند.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: دشمن اکنون مستأصل است. اول به این خاطر که شما انگیزه دفاع دارید و برای راه حق می‌جنگید. آنچه روشن است این است که وقتی شما در جنگ هدفی نداشته باشید، حتماً خیلی زود دچار فرسایش می‌شوید. فرسایشی که در نیروهای متجاوز آمریکایی می‌بینید، نتیجه چنین تجربه‌ای است. آنان نمی‌توانند این تجاوزات را توجیه کنند. یک دروغ را به عنوان بمب هسته‌ای ناموجود مدام تکرار می‌کنند و دنیا اکنون بیش از هر زمان متوجه این دروغ بزرگ شده است.

وی تصریح کرد: ما باید همواره حواس‌مان باشد که بزرگ‌ترین دارایی ما مردم‌مان است. ما به تنها چیزی که نیاز داریم، متحدی است که همواره در همه برهه‌های تاریخ حافظ ایران بوده و آن مردم ایران هستند.

دوگانه‌سازی دشمن

بقائی با اشاره به دوگانه‌سازی دشمن مبنی بر اینکه با مردم مشکلی ندارد، اظهار داشت: دشمنان هدفشان این بود که پوست ایران را بکنند، اما خودشان را رسوا کردند. وقتی می‌گویند تمدن ایران را هدف قرار می‌دهیم، همه ایرانی‌ها چه در داخل و چه در خارج در یک چیز مشترک هستند و آن حب وطن و عشق به ایران است. همین عشق به ایران باعث می‌شود بر دشمن فائق آییم.

وضعیت جنگ و محاصره دریایی

وی درباره وضعیت کنونی گفت: ما اکنون در وضعیت جنگ هستیم. مادامی که تحریم، محاصره دریایی و فشار وجود دارد، این به منزله جنگ است. طبق قطعنامه‌های منشور ملل متحد، محاصره دریایی همان جنگ تجاوزکارانه است. دشمن برای صلح به جنگ ما نیامد و از هیچ شرارتی فروگذاری نکرد. طبق آیات قرآن، زمانی که دشمن حمله کرد نباید به دشمن پشت کنید که اگر کنید دچار غضب می‌شوید. ما موظفیم در مقابل زیاده‌خواهی دشمن بایستیم.

وی افزود: کسی نمی‌تواند ایران را متهم کند که از دیپلماسی برای دفع اشرار استفاده نکرده است، اما دیپلماسی یعنی دو طرف شرایط را درک کنند و نمی‌توان پشت میز مذاکره نشست وقتی دشمن آمادگی ندارد. شما با قدرت باید کاری کنید تا دشمن بفهمد نمی‌تواند با زور امتیاز بگیرد.

نشست عمان و امنیت درون‌زا

بقائی درباره نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس در عمان گفت: همه جهانیان فهمیدند حضور آمریکا در منطقه امنیت‌زا نیست. ما همواره تأکید کردیم که متعهد به اصل حسن همجواری با کشورهای منطقه هستیم. همچنین خواهش کردیم که نگذارند از خاک آنان به ما تجاوز شود، اما این اتفاق نیفتاد. ما همچنان معتقدیم امنیت از همکاری بین کشورهای منطقه حاصل می‌شود و برای همین است که قرار است این نشست برگزار شود. یکی از موضوعات این نشست تنگه هرمز است و قرار است ایران و عمان درباره روند و نتایج رایزنی‌های دو کشور توضیحاتی ارائه دهند.

وی افزود: هدف این است که به سمت امنیت مشترک درون‌منطقه‌ای برویم.

سخنگوی وزارت خارجه درباره نحوه انتشار خبر نشست عمان و کاهش قیمت نفت و واکنش‌ها گفت: با این نگاه می‌توان چنین استدلال کرد که اکنون زمان فلان اقدام دیپلماتیک نیست. نمی‌توان استفاده از فرصت‌های دیپلماتیک را بر اساس یک ملاحظه دید. در رابطه با نشست بین ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس، این نتیجه یک فرایند است. در این شش ماه اتفاقات مهمی افتاد. ظاهرش این است که ایران، پایگاه‌های آمریکا در این کشورها را هدف قرار داد. ما از اول گفتیم ضربات ما علیه منشأ حملات بوده است، نه کشورها. اینکه دیپلماسی شما موفق می‌شود کشورها را به این نتیجه برساند که کنار هم بنشینیم و صحبت کنیم، آن هم به دور از حضور کشورهای فرامنطقه‌ای و دیگران، مهم است.

بقائی ادامه داد: اکنون زمان گفت‌وگو درباره امنیت درون‌زا است. نمی‌خواهم بگویم همین فردا حضور نظامی دیگران در منطقه قطع می‌شود، اما باید امنیت منطقه را خودمان تأمین کنیم و وقتش اکنون است. این یک دستاورد دیپلماتیک است و منصفانه نیست این تحول را به کاهش قیمت نفت تقلیل دهیم. مهم این است از همه ابزارها برای ایجاد منطقه‌ای که از طریق همکاری متقابل امنیتش تأمین شود، استفاده کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه درباره این نشست ادامه داد: ما حتماً هدفمان این است که به سمتی رویم که از این کشورها به ما حمله نشود. این کشورها در بیان اعلام می‌کنند ما خاکمان را در اختیار آمریکا قرار ندادیم و در حمله به ایران نقشی نداشتیم. خودشان می‌دانند که این عمل خلاف حقوق بین‌الملل است. حتماً این یک مطالبه دائمی ایران است و باید این کشورها در قبال خسارات وارد شده به ما پاسخگو باشند. میدان کار خودش را انجام می‌دهد و حتماً دیپلماسی یار میدان خواهد بود.