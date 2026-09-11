به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی انتخابی تیم ملی دانشآموزی کشور در رده نوجوانان در رشتههای آزاد و فرنگی در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد و نمایندگان لرستان در این رقابتها موفق به کسب یک مدال طلا، یک مدال نقره و چهار مدال برنز شدند.
طلای سام ملکی و سه مدال برنز آزادکاران لرستان
در رقابتهای کشتی آزاد، تیم دانشآموزان لرستان با ۹ شرکتکننده در مسابقات حضور پیدا کرد که سام ملکی در وزن ۶۵ کیلوگرم با کسب مدال طلا و عنوان قهرمانی، جواز حضور در ترکیب تیم ملی کشتی آزاد دانشآموزان کشور در المپیک دانشآموزی برزیل را به دست آورد.
همچنین داریوش علیپور در وزن ۵۵ کیلوگرم، طاها دالوند در وزن ۶۵ کیلوگرم و هومن کلهری در وزن ۷۱ کیلوگرم سه مدال برنز برای تیم لرستان به ارمغان آوردند.
کسب دو مدال در کشتی فرنگی
در رشته کشتی فرنگی نیز لرستان با هفت شرکتکننده در این مسابقات حضور داشت که رضا جلیلیان در وزن ۷۱ کیلوگرم موفق به کسب مدال نقره شد و مازیار خاکباز در وزن ۵۱ کیلوگرم نیز مدال برنز این رقابتها را به دست آورد.
مدالآوران لرستانی از ۴ شهرستان
سام ملکی، قهرمان وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد، اهل شهرستان الیگودرز است.
داریوش علیپور، طاها دالوند و هومن کلهری، سه آزادکار برنزی لرستان، اهل شهرستان بروجرد هستند. رضا جلیلیان، دارنده مدال نقره کشتی فرنگی، از شهرستان خرمآباد و مازیار خاکباز، دارنده مدال برنز این رشته، اهل شهرستان ازنا در استان لرستان است.
با کسب این نتایج، سام ملکی به عنوان نماینده لرستان در ترکیب تیم ملی کشتی آزاد دانشآموزان کشور برای حضور در المپیک دانشآموزی برزیل قرار گرفت.
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