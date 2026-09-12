حسین شریف زادگان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فصل برداشت زیتون در استان اظهار کرد: سطح زیر کشت زیتون در قم حدود ۵۵۰ هکتار است که از این میزان، حدود ۳۰۰ هکتار باغ بارور بوده و پیش‌بینی می‌شود امسال حدود یک‌هزار و ۲۰۰ تن محصول زیتون از این باغ‌ها برداشت شود.

وی افزود: میزان تولید زیتون استان در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت که دلیل اصلی آن ورود باغ‌ها به سال پُربار است.

شریف زادگان با بیان اینکه زیتون دارای پدیده سال‌آوری است، گفت: در این پدیده، درختان زیتون به‌صورت طبیعی یک سال باردهی بیشتر و سال بعد باردهی کمتری دارند و امسال از نظر تولید، سال پُربار زیتون در استان قم محسوب می‌شود.



سرپرست باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم ادامه داد: در باغ‌های زیتون استان، ارقام بومی ایرانی شامل زرد و ماری و ارقام وارداتی شامل کنسروالیا و مانزانیلا با هدف تولید زیتون کنسروی و ارقام اربکین و کرونایکی با هدف روغن‌کشی کشت می‌شوند.



وی آفت پسیل زیتون، تنش سرمایی و همچنین خشکی هوا و خاک در فصل گلدهی را از مهم‌ترین مشکلات باغ‌های زیتون استان عنوان کرد و گفت: آبیاری درختان در فصل گل‌انگیزی، به‌ویژه در بهمن‌ماه، و تأمین رطوبت مناسب خاک در دوره گلدهی، در کنار تغذیه مناسب با مواد آلی و معدنی، می‌تواند نقش مهمی در کاهش سال‌آوری و افزایش عملکرد این محصول داشته باشد.



شریف زادگان تأکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان قم با ارائه حمایت‌های فنی و تخصصی از زیتون‌کاران، از جمله شناسایی و معرفی ارقام مناسب و متحمل به شرایط اقلیمی استان و ارائه دستورالعمل‌های اصلاح باغات، تغذیه، آبیاری و هرس، در کنار حمایت‌های تسهیلاتی، از بهره‌برداران این محصول حمایت می‌کند.



وی افزود: صدور مجوز برای راه‌اندازی واحدهای فرآوری زیتون و توسعه صنایع تبدیلی نیز از دیگر اقدامات سازمان در راستای توسعه زنجیره تولید و افزایش ارزش افزوده این محصول در استان است.



سرپرست باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم همچنین با اشاره به جایگاه استان در تولید زیتون گفت: قم از نظر سطح زیر کشت زیتون رتبه سیزدهم کشور را دارد.