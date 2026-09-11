کمالوند: چرا فقط درباره لغو بازی خیبر و پرسپولیس سر و صدا شده است؟

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند شامگاه جمعه در تماس تلفنی با برنامه «شب‌های فوتبالی» درباره اتفاقات اخیر پیرامون وضعیت مسابقات لیگ برتر و برنامه‌ریزی سازمان لیگ اظهار داشت: صحبت‌های من هیچ ارتباطی با باشگاه پرسپولیس ندارد و این باشگاه روابط بسیار خوبی با خیبر دارد.

وی افزود: آقای تارتار از دوستان بسیار عزیز من است و بیش از سه دهه است که با یکدیگر دوست هستیم؛ بنابراین صحبت‌هایی که مطرح کرده‌ام، به هیچ عنوان خطاب به باشگاه پرسپولیس نبوده و موضوع اصلی، وضعیت باشگاه خیبر و بحث برنامه‌ریزی سازمان لیگ است.

لغو چهار مسابقه و شرایط متفاوت خیبر

سرمربی خیبر با اشاره به لغو چهار مسابقه در رقابت‌ها، ادامه داد: اتفاق عجیبی رخ نداده است؛ چهار مسابقه لغو شده که یکی از این مسابقات مربوط به بازی خیبر بوده است.

کمالوند با اشاره به حضور بازیکنان خیبر در اردوهای تیم ملی جوانان گفت: ما یک بازیکن در تیم ملی جوانان داشتیم که نزدیک به دو ماه و نیم تا سه ماه در تمرینات خیبر حضور نداشت، چراکه همراه تیم ملی جوانان در اردوها و مسابقات آسیایی حضور داشت.

وی تصریح کرد: ما با حضور این بازیکن در تیم ملی همکاری کردیم و حتی اجازه دادیم او در مسابقات آسیایی همراه تیم ملی جوانان باشد.

حضور بازیکنان خیبر در اردوهای تیم ملی

کمالوند ادامه داد: از طرف دیگر، مسعود محبی نیز که اتفاقاً هر دو بازیکن در پست دفاع وسط بازی می‌کنند، پیش از مسابقه هفته هفتم مقابل پرسپولیس اعلام شد که باید به اردوی تیم ملی ملحق شود.

وی با اشاره به همکاری خیبر با تیم‌های ملی افزود: در مرتبه قبل که اردوی تیم ملی برگزار شد، در مجموع تنها سه یا چهار بازیکن در اردو حضور پیدا کردند که یکی از بازیکنانی که در آن اردو حضور داشت، بازیکن ما یعنی مسعود محبی بود.

سرمربی خیبر تأکید کرد: بنابراین ما در این زمینه کمال همکاری را با تیم ملی داشته‌ایم و بحث مطرح‌شده از سوی من، صرفاً درباره شرایط باشگاه خیبر و نحوه برنامه‌ریزی سازمان لیگ است و ارتباطی با باشگاه پرسپولیس ندارد.

درخواست خیبر برای تعیین تکلیف حضور ملی‌پوش پیش از دعوت به تیم ملی

کمالوند در ادامه با اشاره به پیگیری‌های باشگاه خیبر پیش از دعوت مسعود محبی به اردوی تیم ملی اظهار داشت: پیش از اینکه این اتفاق بیفتد و محبی به تیم ملی دعوت شود، ما هم به صورت کتبی و هم شفاهی از دوستان خود در فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ درخواست کردیم که ترتیبی اتخاذ کنند تا یا این مسابقه لغو شود یا اینکه مسعود محبی پس از برگزاری بازی خیبر و پرسپولیس در اختیار تیم ملی قرار بگیرد.

وی افزود: سه یا چهار باشگاه دیگر نیز همین درخواست را داشتند و سازمان لیگ در این زمینه تصمیم بسیار درستی گرفت.

تشکر کمالوند از تصمیم سازمان لیگ

سرمربی خیبر با قدردانی از سازمان لیگ برای تصمیم اتخاذشده گفت: جا دارد از مسئولان سازمان لیگ تشکر کنم، چراکه بازی تیم‌هایی را که بازیکن در تیم ملی داشتند، از برنامه خارج کردند.

کمالوند تأکید کرد: موضوع به همین سادگی است و درخواست ما نیز از ابتدا مشخص بود؛ با توجه به حضور بازیکنان در تیم ملی، ترتیبی اتخاذ شود که هم منافع باشگاه‌ها و هم برنامه تیم ملی در نظر گرفته شود.

کمالوند: چرا فقط درباره لغو بازی خیبر و پرسپولیس سر و صدا شده است؟

کمالوند در ادامه با اشاره به لغو چند مسابقه لیگ برتر گفت: نمی‌دانم دلیل این همه سر و صدایی که درباره لغو بازی خیبر به وجود آمده چیست؛ در حالی که سه مسابقه دیگر نیز لغو شده است.

وی افزود: این موضوع در فیفادی هم اتفاق نیفتاده است. ما بازیکن خود را در اختیار تیم ملی قرار دادیم و از طرفی پتانسیل تیم خیبر نیز به گونه‌ای نیست که در هر پست سه یا چهار بازیکن داشته باشیم و اگر دو بازیکن خود را در اختیار تیم ملی قرار دهیم، بتوانیم بدون مشکل در مسابقات شرکت کنیم.

سازمان لیگ در این شرایط مظلوم واقع شده است

سرمربی خیبر با بیان اینکه سازمان لیگ در این موضوع مظلوم واقع شده است، اظهار داشت: من فکر می‌کنم سازمان لیگ بسیار مظلوم واقع شده، نه فقط در این قضیه، بلکه در موارد دیگر نیز شرایط به همین شکل است.

کمالوند ادامه داد: مصاحبه‌ای از آقای عبدی دیدم و از ایشان هم تعجب کردم. دوستان سازمان لیگ دیگر چه کاری باید انجام دهند؟

وی با اشاره به شرایط فصل گذشته و تغییرات ایجادشده در مسابقات گفت: در مسابقات سال گذشته اتفاقاتی افتاد و مسابقات به دلیل اتفاقات جنگ تحمیلی نیمه‌کاره ماند. از طرف دیگر، تعداد تیم‌های مسابقات به ۱۸ تیم افزایش پیدا کرده و دو مقطع تعطیلی طولانی‌مدت نیز در برنامه داریم؛ یک مقطع فعلی است و یک مقطع هم در نیم‌فصل به دلیل حضور تیم ملی در مسابقات آسیایی و جام باشگاه‌های آسیا خواهد بود.

سه مسابقه دیگر نیز همزمان لغو شد

کمالوند با طرح این پرسش که سازمان لیگ در چنین شرایطی چه اقدامی می‌تواند انجام دهد، گفت: سازمان لیگ چه کار باید بکند؟ کما اینکه در لغو این مسابقه نیز دیدید که سه بازی دیگر هم لغو شده است.

وی تصریح کرد: نمی‌دانم اساساً چرا فقط درباره لغو بازی خیبر و پرسپولیس صحبت می‌شود؛ در حالی که سه مسابقه دیگر هم لغو شده است.

سرمربی خیبر خاطرنشان کرد: اگر آن سه مسابقه لغو نمی‌شد و فقط بازی ما لغو می‌شد، بله، در این صورت جای گلایه‌گذاری وجود داشت، اما وقتی چهار مسابقه لغو شده است، نمی‌توان موضوع را صرفاً به بازی خیبر و پرسپولیس محدود کرد.

کمالوند: سازمان لیگ با توجه به شرایط خیبر تصمیم منطقی گرفت

کمالوند در ادامه درباره عملکرد سازمان لیگ در این موضوع گفت: من نمی‌توانم از طرف سازمان لیگ پاسخ بدهم، اما چون احساس می‌کنم این سازمان در این ماجرا مظلوم واقع شده است، می‌توانم از منظر خودم توضیحی ارائه کنم.

وی افزود: وقتی سازمان لیگ دید ما با تیم ملی همکاری کرده‌ایم، آنها نیز با ما همکاری کردند. ما بازیکنان خود را در اختیار تیم‌های ملی قرار دادیم و سازمان لیگ نیز شرایط تیم ما را در نظر گرفت.

سرمربی خیبر ادامه داد: دو بازیکن ما، یکی در تیم ملی جوانان و دیگری در تیم ملی امید حضور داشتند و به همین دلیل بازی ما را از برنامه خارج کردند. آلومینیوم نیز دو بازیکن در تیم ملی داشت و بازی‌های این تیم هم جابه‌جا شد. فولاد هم بازیکن ملی‌پوش داشت و مسابقه این تیم نیز از برنامه خارج شد.

کمالوند: اگر محبی را داشتم، درخواست تعویق بازی نمی‌کردم

کمالوند تأکید کرد: سازمان لیگ در این شرایط کار دیگری نمی‌توانست انجام دهد. وقتی بازیکنان را در اختیار تیم ملی قرار داده‌ایم و فشار روی تیم ما بوده است، طبیعی بود که سازمان لیگ نیز شرایط ما را در نظر بگیرد.

وی در پایان تصریح کرد: اگر من مسعود محبی را در اختیار داشتم، هرگز درخواست تعویق بازی را مطرح نمی‌کردم.