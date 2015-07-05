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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۹:۲۷

دبیر هیئت تنیس روی میز خراسان شمالی:

نفرات برتر مسابقات پینگ پنگ جام رمضان خراسان شمالی مشخص شدند

نفرات برتر مسابقات پینگ پنگ جام رمضان خراسان شمالی مشخص شدند

بجنورد- دبیر هیئت تنیس روی میز خراسان شمالی از معرفی نفرات و تیم های برتر رقابت های پینگ پنگ جام رمضان استان خبر داد.

ایرج نکویی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری مسابقات تنیس روی میز قهرمانی خراسان شمالی جام رمضان، اظهار کرد: این مسابقات به مدت دو شب از ساعت ۲۱ شب الی سه صبح در سالن ورزشی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی با حضور بازیکنان و تیم هایی از شهرستان های مختلف استان برگزار شد.

وی با اشاره به این که مسابقات جام رمضان تنیس روی میز خراسان شمالی در دو بخش تیمی و انفرادی برگزار شد، افزود: در پایان رقابت های بخش تیمی پس از رقابت ۹ تیم چهار نفره از شهرستان های مختلف استان، رخش سیکلت با ترکیب رسول سلیمی، مهدی جمشیدی، مهدی علیپور و رضا مکبر به مقام قهرمانی رسید.

نکویی ادامه داد: همچنین در این بخش تیم بانک ملی با ترکیب امید سلیمانی، حامد عسگری، شایان شرکت و علی نوایی به مقام نایب قهرمانی دست یافت و تیم اداره دارایی و مالیات شهرستان شیروان نیز با ترکیب موسی سیدی، علی فراگری، مهدی قدیری و مسعود قدیری عنوان سوم را به دست آورد.

وی اظهار داشت: در بخش انفرادی نیز پس از پایان رقابت پینگ پنگ بازانی از سراسر استان، حامد عسگری از بجنورد به مقام قهرمانی رسید، شایان شرکت در رده دوم قرار گرفت و رسول سلیمی و هادی سودمند مشترکا به مقام سوم دست یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام هيئت تنيس روي ميز خراسان شمالي در حال حاضر حدود ۲۰۰ پينگ باز آقا و خانم به صورت رسمي و بيمه شده در شهرستان هاي مختلف این استان در رشته تنيس روي ميز فعال هستند.

کد مطلب 2851637

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