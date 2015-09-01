حجت الاسلام مجتبی کلباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گفتگو میان احمد الطیب و آیت الله العظمی مکارم شیرازی اظهار داشت: امت اسلامی از ناحیه جهالت‌ها و تعصبات کور و بی‌مورد آسیب زیادی دیده و خسارت‌های زیادی متحمل شده است.

وی افزود: در طول تاریخ، تکفیر و تفسیق خسارت‌های عظیمی را برای عالم اسلامی ایجاد کرده است و نمود این خسارت‌ها امروز از گذشته بیشتر مشهود است.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین عوامل عقب‌ماندگی مسلمانان از قرون گذشته اختلافات مذهبی و تکفیر و تفسیق بوده است، اظهار داشت: امت اسلامی در اوج تمدن در جهان بود اما همین اختلافات و دوری از اسلام و روی آوردن به اختلافات مذهبی سبب شد تا این تمدن افول کند و امروز در وضعیت عقب‌ماندگی در فناوری و علم هستیم.

اختلاف، عامل بسیاری از عقب ماندگی‌های مسلمانان است

وی اضافه کرد: عوامل بسیاری در این عقب‌ماندگی دخیل است اما یکی از مهم‌ترین آنها همین دوری امت اسلامی از یکدیگر است که برخی گروه‌ها مانند داعش آن را دامن می‌زنند و دست‌های استعماری نیز با دخالت در این مسئله آن را توسعه و گسترش می‌دهند.

حجت الاسلام کلباسی افزود: یکی از مهم‌ترین راه‌های مبارزه با این مسئله و اتحاد و نزدیکی امت اسلامی، ارتباط بیشتر علمای اسلامی با همدیگر و گفتگو و حل مسائل اختلافی از این طریق است تا جلوی این خونریزی‌ها و مشکلات گرفته شود.

وی ادامه داد: گام اخیری که از سوی آیت الله العظمی مکارم شیرازی و شیخ الازهر برداشته شده ادامه حرکت علمای بزرگ ما در گذشته و گام مثبتی است که باید از آن استقبال کرد و ارج نهاد و با گفتگو و تبیین مسائل جلوی دست جاهلان و دسیسه دشمنان گرفته شود.

وظیفه علمای اسلامی بسیار سنگین است

رئیس مرکز تخصصی مهدویت اضافه کرد: امروز وظیفه علمای اسلامی بسیار سنگین است همان طوری که وزر و وبال آتش بیاران معرکه اختلاف میان مسلمانان بسیار است و کسانی که این جنایات را مرتکب می‌شوند باید پاسخگوی این همه خون و خون‌ریزی و اعراض آبرو و از بین رفتن اموال و کشتار زنان و کودکان باشند.

وی افزود: کسانی که امروز بر طبل خشونت می‌کوبند و دست در دست ایادی دشمنان گذاشته‌اند باید بدانند مرتکب گناهان سنگینی می‌شوند و باید در محضر خدا پاسخ بدهند.

حجت الاسلام کلباسی با تأکید بر اینکه وظیفه علمای اسلامی بسیار سنگین است اظهار امیدواری کرد این گامی که از سوی دو عالم بزرگ شیعه و سنی برداشته شده است ادامه یابد.