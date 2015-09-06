حجت الاسلام عبدالفتاح نواب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اقدام آیت الله العظمی مکارم شیرازی در ارتباط با رئیس الازهر اقدام مبارکی است.

وی اضافه کرد: حوزه شیعه در طول تاریخ خود، آغوشش برای پذیرایی از فرقه‌های اسلامی باز بوده است و برخی بزرگان شیعه مطابق با مبانی آنها فتوا صادر کرده‌اند و به فتاوای آنها توجه نشان داده‌اند.

عضو شورای عالی حوزه علمیه اظهار داشت: این کاری که صورت گرفته است لازم و ضروری است و باید در سطح دولت‌های اسلامی نیز این نوع ارتباطات وجود داشته باشد و اگر هست افزایش یابد.

وی اضافه کرد: این اولین بار نیست که یک عالم شیعه و سنی با هم صحبت می‌کنند بلکه در گذشته نماینده آیت الله بروجردی با شیخ شلتوت مذاکره داشت و این کار در تاریخ الازهر نیز بی‌سابقه نیست.

وی ابراز امیدواری کرد تا این مذاکرات و ارتباطات تأثیر لازم را داشته باشد و گفت: افراد زیادی در این دوره و زمانه به صورت ناآگاهانه یا آگاهانه به دام دشمنان افتاده و با بهانه تکفیر، به خونریزی می‌پردازند.

حجت الاسلام نواب اظهار داشت: این‌ها در روز قیامت برای کارهایشان پاسخی ندارند زیرا بر اساس جو موجود و دیدگاهی که حق نیست به کشتار افراد بی‌گناه دست زده‌اند.

وی با بیان اینکه این اقدام مبارک، نخستین حرکت جدید آیت الله مکارم نبوده است، اضافه کرد: ایشان اقدامات ابتکاری زیادی برای تقریب مذاهب اسلامی داشته‌اند و امیدواریم خودشان یا نماینده وی به الازهر سفر کند تا این ارتباطات وسیع‌تر شود.

مسئول دبیرخانه شورای عالی حوزه‌های علمیه ادامه داد: حرکت اخیر زمینه مبارکی را برای نزدیکی و تقریب بیشتر جهان اسلام ایجاد کرده و امیدواریم تأثیر مورد نظر را داشته باشد.