سود ناشی از افزایش تعرفه های مخابراتی صرف توسعه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله دهناد محور برنامه های مخابرات ایران را در راستای سیاست های مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی اعلام کرد و با توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاست های گذشته رهبر انقلاب اسلامی، خصوصا سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، شرکت مخابرات ایران، محورهای فعالیت های خود را با هدف پیشرفت و سرآمدی در سال ۹۴، طراحی وبرنامه ریزی کرده است .

وی سرفصل رویکردهای راهبردی و کلان سال ۱۳۹۴ شرکت مخابرات را که به منظور همسو کردن و سرعت بخشیدن به کوشش ها و فعالیتهای شرکت های تابع، برنامه ریزی شده در قالب ۷حوزه تمرکز اعلام کرد و گفت : رشد و سودآوری پایدار، همکاری راهبردی با ذی نفعان کلیدی، ارائه خدمات نوآورانه و با کیفیت به مشتریان، هم افزایی ثابت و سیار، چابک سازی سازمان، تعالی عملکرد در فناوری اطلاعات و شبکه و حفظ و توسعه منابع انسانی، به عنوان سرفصل ها و در مجموع ۲۵ برنامه به مدیران عامل شرکت های استانی ابلاغ شده است.

سرپرست شرکت مخابرات ایران در خصوص عملکرد سال جاری مخابرات در بخش نیروی انسانی و ساختار شرکت گفت : مخابرات در مجموع ۵۰۱۳۲ نفر پرسنل در اختیار دارد و برنامه های مختلفی برای ارتقای کارآیی و بهره وری شرکت در دست اجراست که مهمترین آن تغییرات ساختاری شرکت و شرکت های مخابرات استانی است که به زودی ابلاغ می شود. ساختار جدید با هدف چابک سازی سازمان و صرفه جویی در هزینه ها، تصویب شده است.

وی درخصوص عملکرد بخش تلفن ثابت گفت: جمع دایری در چهارماه اول سال ، ۲۳۸ هزار شماره بوده­ است که میزان دایری مجموع تلفن های ثابت مشغول به کار ، به ۲۹میلیون و ۶۵۵ هزار شماره و ضریب نفوذ تلفن ثابت کشوری به ۳۷/۸ رسیده است .

دهناد به دایری ۲۱۴ هزار پورت جدید تحقق یافته در بخش باند پهن تا پایان تیرماه امسال، اشاره کرد و گفت : در این مدت ، بیش از ۳۲۰ هزار پورت جدید نصب شده که مجموع پورت های پرسرعت شرکت مخابرات ایران را به ۵میلیون و ۶۶۵ هزار پورت ارتقا داده و در حال حاضر ۴ میلیون و ۲۹۰هزار پورت آن در حال بهره برداری است .

وی به واگذاری حدود ۲ میلیون شماره تلفن همراه جدید در سه ماه اشاره کرد و گفت : با این واگذاری جمع مشترکان همراه اول به بیش از ۶۳ میلیون مشترک در پایان خرداد ماه ۱۳۹۴ رسیده است .

دهناد گفت : در سال ۱۳۹۴ در بخش تلفن ثابت ، ۷۷۰ میلیارد تومان و در بخش تلفن همراه ، ۲۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید پیش­ بینی شده که امیدواریم با تلاش صورت گرفته، مبنی بر ایجاد کمیته FMC سرمایه ­گذاری جدید از بهره­ وری لازم به منظور سرویس­ دهی به هردومجموعه برخوردار شده و بتوانیم خدمات مورد نیاز مشترکان شرکت مخابرات ایران را ارایه دهیم.

وی افزود: در صورت افزایش تعرفه ها، این آمادگی را داریم که کل سود ناشی از آن را برای تکمیل و توسعه زیرساخت­ ها هزینه کنیم.

سرپرست شرکت مخابرات ایران با تاکید برتعامل بین دولت و شرکت مخابرات ایران افزود: براین باوریم که بازار موجود صنعت ارتباطات کشور ، قابلیت گسترش بسیار زیادی دارد؛ امیدواریم وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات با ایفای نقش حاکمیتی، زمینه­ های گسترش بازار و جذب سرمایه­ ها را فراهم کند. در این راستا شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگترین اپراتور مخابراتی کشور و خاورمیانه ، آمادگی خود را برای ایفای نقش و فراهم کردن فضای گسترش کسب وکار در صنعت ارتباطات اعلام کرده و امیدوار است با درایت متولیان امر از فرصت تاریخی ایجادشده در دولت تدبیر و امید استفاده بهینه­ ای صورت پذیرد.