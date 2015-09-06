پیش بینی گرد و خاک با منشأ تندبادهای لحظه ای در خوزستان

کوروش بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی مدل های عددی و تصاویر ماهواره ای نشان دهنده ناپایداری های جوی در استان تا پایان هفته جاری است.

وی افزود: ضمن وقوع تندبادهای لحظه ای در استان، در ارتفاعات زاگرس و بخش های شرقی استان نیز از اواخر وقت امروز تا سه روز آینده شاهد رگبار، رعد وبرق و وزش باد شدید خواهیم بود.

مدیر کل هواشناسی استان خوزستان تصریح کرد: وقوع گرد و خاک ناشی از تندبادهای لحظه ای در اکثر نقاط استان نیز پیش بینی می شود.

بهادری در پایان ادامه داد: پیش بینی می شود تا با این تندبادها حداکثر سرعت باد به ۸۰ کیلومتر در ساعت و حداقل دید به یک کیلومتر برسد. البته میزان شدت و ضعف آن در نقاط استان مختلف خواهد بود.