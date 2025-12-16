  1. سیاست
یادداشت سردبیر؛

آقای رئیس‌جمهور با مردم صحبت کنید

در شرایط نگرانی مردم از افزایش قیمت دلار و طلا، جامعه بیش از هر چیز نیازمند شنیدن صحبت‌های صادقانه مسئولان است که دولت نشان دهد درد مردم را می‌فهمد و نسبت به فشارهای معیشتی بی‌تفاوت نیست.

خبرگزاری مهر؛ حسام الدین حیدری: این روزها نگرانی از افزایش قیمت دلار و طلا برخلاف وعده‌هایی که در جریان رقابت‌های انتخاباتی درباره مهار تورم و بهبود وضعیت معیشت داده شد به دغدغه‌ای جدی برای بسیاری از خانواده‌ها تبدیل شده است. کوچک شدن سفره‌ها دیگر یک اصطلاح کلی نیست، بلکه واقعیتی است که مردم آن را هر روز در خریدهای روزمره، در نگرانی برای آینده و در حساب‌وکتاب‌های پایان ماه حس می‌کنند. در چنین شرایطی جامعه بیش از هر چیز نیازمند شنیدن صحبت‌های صادقانه مسئولان است؛ صدایی که نشان دهد دولت درد مردم را می‌فهمد و نسبت به فشارهای معیشتی بی‌تفاوت نیست.

در این فضا پرداختن بخشی از دولت و تیم رسانه‌ای آن به حاشیه‌هایی چون ذوق‌زدگی درباره مجوز یک خواننده، حمایت تمام قد از یک رویداد ناهنجار در کیش، دوقطبی‌سازی درباره ماشین فلان رقیب سیاسی، کشاندن افکار عمومی به حاشیه‌های سیاسی یا حواله دادن نابسامانی بازار به انصاف کاسبان، برای مردمی که هر روز با افزایش قیمت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، قابل درک نیست. این رویکرد ناخواسته این حس را تقویت می‌کند که مسائل اصلی زندگی مردم در اولویت قرار ندارد و دولت بیشتر درگیر موضوعات فرعی است تا رنج‌های واقعی جامعه.

بی‌تردید کسی منکر تلاش دولت برای بهبود شرایط اقتصادی نیست و وعده‌های رئیس‌جمهور درباره کنترل تورم، ثبات بازار و حمایت از معیشت مردم هنوز در خاطر افکار عمومی باقی است اما اگر این تلاش‌ها به دلایل مختلف به نتیجه ملموس نرسیده یا زمان‌بر شده است، مردم انتظار دارند صادقانه در جریان قرار بگیرند. گفتن واقعیت‌ها حتی اگر تلخ باشد، از سکوتی که به بی‌اعتمادی می‌انجامد، بسیار کم‌هزینه‌تر است. مردم می‌خواهند بدانند دولت چه مسیری را طی می‌کند و چه افقی را برای آینده ترسیم می‌کند.

احساس رهاشدگی بازار و بی‌پناهی در برابر گرانی بزرگ‌ترین خطری است که می‌تواند امید جامعه را فرسوده کند. در چنین شرایطی یک گفت‌وگوی مستقیم و دلسوزانه از سوی شخص رئیس‌جمهور، حتی اگر در کوتاه‌مدت معادلات اقتصادی را تغییر ندهد، می‌تواند مرهمی بر نگرانی‌های روانی مردم باشد و این پیام را منتقل کند که دولت در کنار آن‌ها ایستاده است، نه در مقابلشان و نه در حاشیه دغدغه‌هایشان.

امروز بیش از هر زمان دیگری سرمایه اجتماعی دولت به همدلی و صداقت گره خورده است. مردم انتظار معجزه ندارند؛ انتظار دارند دیده شوند، شنیده شوند و بدانند که مسئولان کشور به‌ویژه رئیس‌جمهور درد آن‌ها را می‌فهمند و با آن‌ها صادقانه سخن می‌گویند. شاید همین گفت‌وگوی دلسوزانه نخستین گام برای بازگشت آرامش و امید به جامعه‌ای باشد که زیر بار فشار معیشتی است.

    • حاج کریم IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      9 1
      پاسخ
      آقای پز‌شکیان ریاست محترم جمهور ترمز گرانی و تورم را بکشید
    • ایرانی IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      6 1
      پاسخ
      اصلا نیازی به صحبت نیست، مردم حرف و شعار نیاز ندارن ، مردم مرد عمل و قانون مدار میخوان ، نه اینکه صبح و شب هی حرف بزنه ، حرف زدن بدون عمل برای ملت نون و آب نمیشه .
    • IR ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      5 1
      پاسخ
      جناب رئیس جمهور دلیل اصلی که مردم ترجیج میدن دلالی دلار و سکه و خودرو را بکنند اینه که می دونند بهشون خیانت نمیشه من 6 ساله سهامدار ایران خودرو هستم قیمت سهامش سال 99 938 ریال بود الان قیمت امروزش 603 ریال هست 38درصد زیر قیمت 99 سوالی داشتم آیا خودرو را هم میتونی زیر قیمت 99 بخری یا باید 500 درصد بالاتر بخری
      • IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
        1 1
        شوهرم سال ۹۹ خونه را فروخت گذاشت بورس بعد از کلی ناراحتی سکته کرد الان یه گوشه ای افتاده هنوز هم بعد ۶ سال در زیانه می خواستم بگم اگه در زیان نباشه پولش ۱۰ برابر هم بشه میتونیم همان خونه را بخریم گیرم که شد و خریدیم مگه میشه سلامتی برگرده؟ واقعا در حق سهامداران ظلم شده باید هر چه زودتر جبران بشه فردا هم شاید دیر بشه یکی مثل شوهرم بشه خدای نکرده
    • IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      3 2
      پاسخ
      مخصوصا ایشون که خطیب ماهری هستن میتونن با صحبت هاشون فضای جامعه رو آروم کننن. ته تهش میاد میگه مقصر خودمونیم و تلاش میکنیم درست کنیم
    • IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      3 1
      پاسخ
      با حرف زدن چیزی درست نمیشه.
    • ب م IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      7 0
      پاسخ
      خیلی رو میخواد با این اوضاعی که دولت برای مردم ببار آورد با مردم صحبت کند فوقش بگه مردم شما بگید چه‌کار کنیم اگر قرار بود مردم بگند و ملت مشکلات را حل کنند نیاز به امثال شما نبود این اوضاع دولت بی برنامه با برخی وزرای بی دانش درست کردند چرا دلار به ۱۳۰ هزار تومان رسیده آیا صادرات نفت و فولاد و پتروشیمی ها کاهش یافته خیر افزایش صادرات هم داشتیم پس چرا اوضاع اینگونه هست ناتوانایی در مدیریت کشور شاهد هم قصدی آقایان دارند از این اوضاع احوال
    • من IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      3 1
      پاسخ
      فرمودند: کارشناسا در حال بررسی موضوع هستن
    • IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      3 0
      پاسخ
      جناب آقای رئیس جمهور ، البته که باید با مردم صحبت کنید ، اما صحبتی که پشتوانه عملیاتی داشته باشد . یا صادقانه به مردم بگویید دردها چیست که قدرت درمانش را ندارید ، یا صادقانه بگویید کی این دردها درمان می‌شوند . البته مردم می‌دانند که تا تحریم هست ، هیچ مشکلی حل نخواهد شد ولی این شما هستید که باید بگویید چرا تحریم‌ها را رفع نمی‌کنید .
    • IR ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      3 0
      پاسخ
      سال ۹۹ یادمه بورس تونست سکه ۱۷ میلیونی را به ۱٠ میلیون کاهش بده همه دلارها و طلاها خودروها را می فروختند سهام می خریدند کاش خیانت نمی شد اکه خیانت نمیشد و اعتماد مردم را داشتند این همه دلار و طلا و خودرو گران نمی شد قیمت سهام برنمی گشت به ۵٠ تومان و ۷٠ تومان و ۳۵ تومان
    • IR ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      4 0
      پاسخ
      صحبت کنه که چی بشه ،،میخواد بگه یک کسی برای گرانی کاری بکنه ، انگار نه انگار که رییس جمهوره،،

