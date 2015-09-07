به گزارش خبرگزاری مهر، عادل غلامی در مورد آخرین شرایط تیم ملی والیبال ایران پیش از آغاز مسابقات جام جهانی ۲۰۱۵ والیبال اظهار داشت: بعد از یک مسافرت طولانی و خسته کننده دو جلسه تمرین برگزار کردیم. امروز تمرین خوبی داشتیم، اما روز اول به دلیل خستگی نتوانستیم خوب تمرین کنیم و البته ژاپنی ها هم متاسفانه کمی کارشکنی کردند و سالن تمرین خوبی در اختیار ما قرار ندادند. با تمرینی که امروز برگزار کردیم از نظر بدنی در شرایط خوبی قرار گرفتیم.

وی با اشاره به بازی اول برابر آرژانتین گفت: دیدار با آرژانتین می‌تواند بازی سختی باشد، چرا که این تیم نسبت به سال‌های گذشته تغییراتی داشته و خیلی خوب بازی می‌کند. بازی حساس خواهد بود. مسابقات جام جهانی را با یک بازی نسبتاً سخت آغاز می کنیم، اما این بازی می تواند نویدبخش روزهای خوبی برای ما باشد.

سرعتی زن تیم ملی والیبال ایران خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم توقع مردم به دلیل نتایجی که والیبال در سال‌های اخیر کسب کرده بجا باشد. بدون شک آن ها توقع دارند که ما بهترین عملکرد را داشته باشیم و قطعاً اینگونه خواهد شد. جدا از نتیجه، مطمئن باشید که با تمام توان به مصاف حریفان می رویم تا بتوانیم بازی های خوبی را از خود به نمایش بگذاریم.

غلامی ادامه داد: از مردم می خواهم که برای ما دعا کنند، چراکه پشتوانه اصلی تیم ملی دعای خیر مردم است و امیدوارم با دعاهای خود ما را یاری کنند.