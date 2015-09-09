انگلیس موافق ماندن «بشار اسد» در دوره انتقالی قدرت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ،«فلیپ هاموند» وزیر خارجه انگلستان از آمادگی کشورش برای پذیرش ماندن «بشار اسد» در راس قدرت خبر داد.

وی گفت: انگلستان حاضر است ماندن بشار اسد در قدرت در دوره کوتاه دولت انتقالی را تحت نظارت بین المللی بپذیرد.

هاموند با اعلام خوش بینی کشورش به روند انتقال قدرت در سوریه در عین حال با برگزاری انتخابات درباره باقی ماندن بشار اسد در قدرت مخالفت کرد.

وی در کمیته امور خارجه پارلمان گفت: من نمی گویم که اسد و اطرافیانش در روز اول بروند، با آنچه که من مخالفم مواضع ایران و روسیه است که خواستار برگزاری انتخابات در سوریه هستند.

وی تصریح کرد: ما با اسد نمی توانیم در هیچ جای دیگری به غیر از دوره کوتاه انتقالی همکاری کنیم.