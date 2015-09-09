  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۸ شهریور ۱۳۹۴، ۲۰:۵۴

فلیپ هاموند:

انگلیس موافق ماندن «بشار اسد» در دوره انتقالی قدرت است

انگلیس موافق ماندن «بشار اسد» در دوره انتقالی قدرت است

وزیر خارجه انگلستان تصریح کرد کشورش حاضر است ماندن بشار اسد در قدرت تحت شرایطی را بپذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ،«فلیپ هاموند» وزیر خارجه انگلستان از آمادگی کشورش برای پذیرش ماندن «بشار اسد» در راس قدرت خبر داد.

وی گفت: انگلستان حاضر است ماندن بشار اسد در قدرت در دوره کوتاه دولت انتقالی را تحت نظارت بین المللی بپذیرد.

هاموند با اعلام خوش بینی کشورش به روند انتقال قدرت در سوریه در عین حال با برگزاری انتخابات درباره باقی ماندن بشار اسد در قدرت مخالفت کرد.

وی در کمیته امور خارجه پارلمان گفت: من نمی گویم که اسد و اطرافیانش در روز اول بروند، با آنچه که من مخالفم مواضع ایران و روسیه است که خواستار برگزاری انتخابات در سوریه هستند.

وی تصریح کرد: ما با اسد نمی توانیم در هیچ جای دیگری به غیر از دوره کوتاه انتقالی همکاری کنیم.

کد مطلب 2912075
پیمان یزدانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها