اعلام اسامی فوتی ها و مجروحان حادثه مکه

به گزارش خبرنگار مهر ،اسامی زائران ایرانی فوتی جدیدی که به تازگی شناسایی شده اند به شرح زیر است : ولی اسمعیلی از خراسان جنوبی،سیدمحمد هاشم زهی از استان سیستان و بلوچستان، محمد مجلسی از تهران ، علیرضا عامری از استان سمنان . همچنین در ابتدای حادثه مکه نیز یک زائر ایرانی نیز به نام سیف الله اسدی مینا از استان همدان فوت شده است.

اسامی مجروحین ایرانی بستری در بیمارستان مکه نیز از سوی سازمان حج اعلام شد.

بر اساس اطلاعیه سازمان حج و زیارت، آقای علی قنبری، آقای یاور حسینی، آقای علی اکبر عظیمی، خانم گوشواره موسوی، خانم زهرا باقریان و خانم فرح نیک اختر مجروحین حادثه مکه هستند که در بیمارستان مرکز پزشکی حج و زیارت در مکه مکرمه بستری هستند.

این اطلاعیه می افزاید : آقای عباسعلی زکریای نجف آبادی، خانم معینه گرامی تاج آبادی، خانم نرگس کفاشیان، خانم فاطمه نصیری، آقای پیروز کریمی احمد آبادی و خانم محترمه ملاح زائران مجروح ایرانی هستند که در حال حاضر در بیمارستان سعودی مکه بستری و تحت درمان هستند.

شایان ذکر است باقی مجروحین این حادثه پس از مداوا به کاروان های خود بازگشته اند.