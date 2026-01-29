به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج در حاشیه مجمع عمومی استان کردستان گفت: استانی بسیار توانمند داریم‌. در شهر مریوان در روزهای اخیر، یک بازی انجام شد که ۲۵۰۰ نفر بازی را دیدند و همین تعداد هم بیرون از سالن فوتسال مانده بودند. این یعنی فوتبال تعطیلی ندارد و با قدرت ادامه دارد.

رئیس فدراسیون افزود: واحدهای صنعتی و شرکت های بزرگ استان کردستان، در بخش مسئولیت های اجتماعی می توانند مثل سایر استان ها نظیر اصفهان و کرمان تیمداری کنند. پیش بینی ام این است در جلسه عصر امروز با استاندار، بتوانیم در این خصوص استفاده کنیم.

او درباره حضور تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ تاکید کرد: ما انتخاب شدیم و کسی هبه نکرده که بخواهد حالا پس بگیرد. خوشبختانه با قدرت هم صعود کردیم و به عنوان تیم اول گروه، راهی جام جهانی شدیم. در نتیجه میزبان نمی تواند کسی را حذف کند و تیمی دیگر را اضافه کند.

او درباره روند آماده سازی تیم ملی تاکید کرد: ما محدودیت ها و نکاتی داریم اما با تمام قدرت کار را پیش می بریم. دو بازی دوستانه خیلی خوب پیش بینی شده است که به زودی اعلام خواهد شد.

نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در خصوص تلاش های صورت گرفته در کمیته فوتسال برای برگزاری جام باشگاه های این رشته در قاره کهن تاکید کرد: جام باشگاه های آسیا چند سال برگزار نشد. از سال ۲۰۲۷ قرار است دوباره جام باشگاه های آسیا با رایزنی هایی که شد، در قاره برگزار شود. بخشی از هزینه ها را AFC و بخش دیگر را شرکت کننده ها پرداخت می کنند.