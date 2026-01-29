به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا قنبری صبح پنجشنبه در جلسه تخصصی هماهنگی برنامههای نیمه شعبان در محل صدا و سیمای مرکز سمنان با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوههای ترویج مفاهیم قرآنی و دینی، تأکید کرد: آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، حرکت از رویکردهای صرفاً نمادین و شعاری به سمت برنامهها و پویشهای مسئلهمحور، کارآمد و مبتنی بر نیاز واقعی جامعه است.
وی با اشاره به پویش «زندگی با آیهها» افزود: این پویش به دلیل برخورداری از پشتوانه محتوایی متقن و قابلیت تطبیق با زیست روزمره مخاطبان، توانسته است در سالهای اخیر نقش مؤثری در گسترش ارتباط جامعه با مفاهیم قرآنی ایفا کند. تمرکز اصلی این پویش، نه تولید پیامهای کلی، بلکه ایجاد درک عمیق و کاربردی از آیات قرآن در ساحتهای مختلف زندگی فردی و اجتماعی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با تأکید بر اهمیت توسعه کمی و کیفی مخاطبان قرآنی تصریح کرد: توسعه مخاطب قرآنی زمانی محقق میشود که محتوا از کارآمدی لازم برخوردار بوده و مخاطب بتواند پیوندی واقعی میان مفاهیم قرآنی و مسائل عینی زندگی خود برقرار کند. از اینرو، نقش رسانه ملی در انتقال هوشمندانه، مستمر و هدفمند این مفاهیم، نقشی تعیینکننده و غیرقابل جایگزین است.
قنبری همچنین با اشاره به مناسبت نیمه شعبان، این ایام را فرصتی مغتنم برای تعمیق ارتباط جامعه با معارف دینی دانست و بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک تبلیغات اسلامی و صدا و سیما برای ارتقای سطح آگاهی و انس مخاطبان با قرآن کریم تأکید کرد.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز سمنان نیز با اشاره به مأموریت رسانه ملی در ارتقای سرمایه فرهنگی و دینی جامعه، اظهار داشت: صدا و سیما در طراحی و تولید برنامههای دینی، همواره بر اثربخشی، مخاطبمحوری و پرهیز از نگاههای سطحی و شعاری تأکید دارد و پویش «زندگی با آیهها» از جمله ظرفیتهایی است که میتواند این رویکرد را بهصورت عملیاتی محقق سازد.
مرتضی دهرویه افزود: رسانه ملی با در اختیار داشتن طیف متنوعی از قالبهای برنامهسازی، این توان را دارد که مفاهیم قرآنی را متناسب با ذائقه گروههای مختلف مخاطب، از نخبگان فرهنگی تا عموم مردم، بازنمایی کرده و زمینه انس پایدار با قرآن را فراهم کند. مهندس دهرویه توسعه مخاطب قرآنی را یکی از شاخصهای اصلی موفقیت برنامههای دینی دانست و بر ضرورت طراحی محتوای جذاب، قابل فهم و مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به تجربه موفق همکاریهای گذشته میان دو مجموعه، بر آمادگی کامل این مرکز برای تداوم و تعمیق تعاملات محتوایی و اجرایی با سازمان تبلیغات اسلامی استان سمنان تأکید کرد.
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