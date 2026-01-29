هوای ۵ شهر خوزستان در وضعیت پاک است

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۱۱ امروز پنجشنبه ۹ بهمن‌ماه، شاخص کیفیت هوا بر مبنای ذرات معلق ۲.۵ میکرون در شهر سوسنگرد به عدد ۱۵۲ میکروگرم بر مترمکعب رسیده است که بیانگر قرار گرفتن هوای این شهر در وضعیت ناسالم و قرمز است.

همچنین طبق این گزارش، هوای شهرهای شوش، هویزه، آبادان و خرمشهر در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و در محدوده نارنجی قرار داشته است.

بر اساس همین شاخص، شهرهای اهواز، اندیمشک، دزفول، شوشتر، ملاثانی، کارون، شادگان و ماهشهر کیفیت هوای قابل قبول را ثبت کرده‌اند.

شهرهای لالی، دزپارت، باغملک، آغاجاری و بهبهان امروز در وضعیت پاک قرار دارند.