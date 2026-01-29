۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۳۰

هوای ۵ شهر خوزستان در وضعیت پاک است

اهواز - وضعیت کیفی هوا نشان می‌دهد پنج شهر خوزستان امروز هوای پاک را تجربه می‌کنند، در حالی که سوسنگرد در شرایط ناسالم قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۱۱ امروز پنجشنبه ۹ بهمن‌ماه، شاخص کیفیت هوا بر مبنای ذرات معلق ۲.۵ میکرون در شهر سوسنگرد به عدد ۱۵۲ میکروگرم بر مترمکعب رسیده است که بیانگر قرار گرفتن هوای این شهر در وضعیت ناسالم و قرمز است.

همچنین طبق این گزارش، هوای شهرهای شوش، هویزه، آبادان و خرمشهر در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و در محدوده نارنجی قرار داشته است.

بر اساس همین شاخص، شهرهای اهواز، اندیمشک، دزفول، شوشتر، ملاثانی، کارون، شادگان و ماهشهر کیفیت هوای قابل قبول را ثبت کرده‌اند.

شهرهای لالی، دزپارت، باغملک، آغاجاری و بهبهان امروز در وضعیت پاک قرار دارند.

