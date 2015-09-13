اعلام اسامی مفقودین حادثه مکه مکرمه /یکی از زائران پیدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حادثه روز جمعه گذشته در مکه مکرمه ۱۱ زائر ایرانی مفقود شده بودند که با تلاشهای صورت گرفته متاسفانه روز گذشته مشخص شد ۴ نفر از این زائران فوت شدند.

بر اساس این اطلاعیه

– مریم آل طه بناب از کاروان ۱۱۲۶۶ استان آذربایجان شرقی

– حسن قاسمی درآبادی از کاروان ۱۷۷۱۰ استان تهران

– فاطمه دامغانی از کاروان ۲۲۱۲۴ استان سمنان

– کبری بیگم میرغفوری از کاروان ۲۲۱۲۴ استان سمنان

– احمد حاتمی کلشدری از کاروان بعثه مقام معظم رهبری

و محمدجعفر فلاح از کاروان ۱۳۳۵۲ استان اصفهان، زائران مفقودی حادثه روز جمعه مکه هستند که عملیات جستجوی آنها همچنان ادامه دارد که البته خبر مفقودی آنها به خانواده هایشان اطلاع داده شده است.

همچنین شعبان گرجی از استان همدان که پیش از این گمان می شد جزء مفقودین بوده؛ پیدا شده است.