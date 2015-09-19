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۲۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۰۴

همزمان با هفته دفاع مقدس؛

شب شعر آفتاب مهربانی در فرهنگسرای امید برگزار می شود

شب شعر آفتاب مهربانی در فرهنگسرای امید برگزار می شود

شب شعر آفتاب مهربانی با موضوع دفاع مقدس همزمان با فرارسیدن ایام هفته دفاع مقدس در فرهنگسرای امید برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه ۱۳، فرهنگسرای امید برای فرا رسیدن ایام هفته دفاع مقدس، تعدادی برنامه فرهنگی را برای اجرا در منطقه ۱۳ تهران در نظر گرفته است.

یکی از این برنامه ها، طرح ضیافت ستارگان است که با هدف تجلیل از خانواده شهدای منطقه ۱۳ با همکاری معاونت اجتماعی شهرداری منطقه و موسسه حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس هر هفته در یکی از محلات این منطقه برگزار می شود. در این طرح از خانواده ۱۲ شهید منطقه ۱۳ تجلیل به عمل خواهد آمد.

از این برنامه ها، شب شعر آفتاب مهربانی هم با موضوع دفاع مقدس و با حضور شاعرانی محمدعلی بهمنی، مهرنوش قربانعلی، علیرضا راهب، علیرضا آذر، داود نعمت الهی، عباس کریمی عباسی، امید چاووشی، صابر قدیمی و... روز دوشنبه ۳۰ شهریور برگزار خواهد شد.

دور خوانی کتاب «رفاقت به سبک تانک» نوشته داود امیریان روایت داستان هایی کوتاه با کلامی طنزآلود از اتفاقات جنگ، از دیگر برنامه های این فرهنگسرا برای ایام مذکور است. این برنامه ۸ مهر با حضور اعضای باشگاه کتابخوانان کودک و نوجوان و مهرداد نظام آبادی برگزار می شود.

کد مطلب 2919144

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