خانه عروسک همچنان استیجاری است/ لزوم حمایت شهرداری

مرضیه برومند که همزمان با پذیرش دبیری پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی «تهران - مبارک» خانه عروسک را بعد از اینکه خانواده تئاتر عروسکی طی سال‌های متمادی از نبود مکانی ثابت برای خود رنج می‌برد راه‌اندازی کرد، درباره وضعیت مکان استیجاری این خانه به خبرنگار مهر گفت: خانه عروسک به صورت استیجاری در اختیار ما قرار دارد و هنوز نتوانسته‌ایم این خانه را به عنوان مکان دائمی خانواده تئاتر عروسکی در اختیار داشته باشیم.



این هنرمند با سابقه سینما و تئاتر ایران یادآور شد: متأسفانه شهرداری تهران حمایت لازم را برای اینکه این مکان استیجاری به صورت دائمی در اختیار خانواده تئاتر عروسکی قرار گیرد، نداشت.



دبیر شانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک با اشاره به تمدید یک ساله اجاره ساختمان خانه عروسک، اظهار کرد: معاونت هنری وزارت ارشاد به دلیل اینکه این مکان تبدیل به دبیرخانه دائمی جشنواره تئاتر عروسکی شده و خانواده تئاتر عروسکی در آن مشغول فعالیت‌های هنری و آموزشی هستند، متقبل شد که اجاره بهای ماهانه این ساختمان را بپردازد.



برومند با اشاره به کمبود بودجه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: ما از وزارت ارشاد به دلیل وضعیت بودجه‌ای که دارد توقعی نداریم اما شهرداری تهران می‌تواند برای حمایت از هنرمندان تئاتر عروسکی و دائمی شدن مکان استیجاری خانه عروسک، اقدام کند.