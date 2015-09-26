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۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۳:۰۸

گرمکن تناقض حرف رئیس کمیته فوتسال با سرمربی تیم ملی را مشخص کرد!

گرمکن تناقض حرف رئیس کمیته فوتسال با سرمربی تیم ملی را مشخص کرد!

رئیس کمیته فوتسال عنوان کرد که قرار شده بازیکنان تیم ملی گرمکن هایشان را بعد از بازی با روسیه برای دیدار با ایتالیا هم نگه دارند!

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری محمد ناظم الشریعه به همراه سید رضا افتخاری، محمد هاشم زاده و امیر فراشی از ساعت ۱۲:۱۵ ظهر امروز در محل سالن کنفرانس روابط عمومی فدراسیون فوتبال برگزار شد.

درحالی که ناظم الشریعه در صحبت هایش عنوان کرد تیم ملی با دو فهرست جداگانه 16 نفره و اسامی متفاوت به مصاف روسیه خواهد رفت و بعد از آن به مصاف ایتالیا می رود، اما رئیس کمیته فوتسال در همین نشست اعلام کرد که قرار شده بازیکنان تیم ملی گرمکن هایشان را بعد از بازی با روسیه برای دیدار با ایتالیا هم نگه دارند!

ظاهرا این تناقض در گفته های سرمربی تیم ملی و رئیس کمیته فوتسال به خاطر کمبود البسه در تیم های ملی است که مسئولان قصد دارند در این زمینه صرفه جویی کنند.

کد مطلب 2924566

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