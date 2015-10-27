ازدواج آسان برای جوانان مورد توجه مسئولان قرار گیرد

امان الله فیروزه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۲۸۹هزار نفر از جمعیت استان را قشر جوان تشکیل می دهند که باید به رفع مشکلات آنان توجه داشت.

وی گفت: ازدواج یکی از مشکلات اساسی جوانان خراسان شمالی که اگر به رفع مشکلات این حوزه توجه نشود، باید شاهد مسائل، معضلات و پیامدهای سوء آن باشیم.

فیروزه افزود: باتوجه به هزینه های روزافزون زندگی، باید بحث ازدواج آسان به منظور ترغیب بیشتر جوانان به ازدواج مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد.

وی گفت: ازدواج، قدم گذاشتن در راه درست و به جا آوردن یک عمل شرعی و دینی و فصل جدیدی برای تکامل انسان است.

سرپرست معاونت فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی تاکید کرد: ازدواج نباید به صورت عشق های زودگذر باشد، بلکه ازدواج باید آگاهانه و پایه های آن باید مستحکم باشد.

وی نقش خانواده و مسئولین در امر ازدواج جوانان را مهم دانست و گفت: باید شرایط از سوی خانواده ها و مسئولین به گونه ای فراهم شود که جوانان به سمت ازدواج آسان سوق پیدا کنند.