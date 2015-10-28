ثبت جهانی طاقبستان درحال پیگیری است/نیاز به ۱۵میلیاردتومان اعتبار

علی فعله گری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص روند ثبت جهانی مجموعه تاریخی طاقبستان کرمانشاه و اقدامات انجام شده و مد نظر در این خصوص، اظهار داشت: پرونده ثبت جهانی طاقبستان مفتوح است و اقداماتی نیز چون مباحث نوشتاری آن انجام و به زبان انگلیسی نیز ترجمه شده است.

وی افزود: در ادامه اداره کل ثبت آثار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باید بیایند و مابقی کار را پیگیری کنند تا هر چه سریعتر شاهد ثبت جهانی طاقبستان باشیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بحث آزادسازی اماکن تجاری اطراف محوطه تاریخی طاقبستان را یکی از مهمترین موارد در ثبت جهانی این مجموعه دانست و گفت: باید هر چه سریعتر نسبت به آزادسازی ها اقدام شود که نیازمند اعتباراتی برای تملک این واحدها و الحاق آن به مجموعه تاریخی است.

ثبت جهانی طاقبستان بستگی به اراده مسئولان استان و تامین اعتبار لازم دارد

وی افزود: میراث فرهنگی استان کرمانشاه به جد پیگیر این موضوع است که پس از چند اثر چون کویر لوت و... که هم اکنون اولویت سازمان در کشور است این اتفاق نیز صورت گیرد.

فعله گری تاکید کرد: اقدامات لازم برای ثبت جهانی طاقبستان در جریان است و اینکه کار آن با چه سرعتی پیش رود بستگی به اراده استان و تامین اعتبار برای آزادسازی خیلی سریع واحدهای اطراف و دنده کبابی های ضلع جنوبی دارد.

وی یادآور شد: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به عنوان یکی از متولیان در زمینه این موضوع به جد در حال پیگیری ثبت جهانی این مجموعه تاریخی هستیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، جهت گیری اراده جمعی مبنی بر تحقق این موضوع را از دیگر موضوعات دانست و تصریح کرد: خوشبختانه در استان کرمانشاه و با توجه به تغییرات مدیریت ارشد استان این اراده وجود دارد.

وی تاکید کرد: مجموعه استان در تلاش است که اقدام لازم در راستای رسیدن به استانداردهای لازم برای ثبت جهانی طاقبستان را انجام دهد تا در مراجعه ارزیابان یونسکو با مشکلی مواجه نشویم.

مسئولین باید چاره ای برای وجود دائمی آب حتی با دبی کم در طاقبستان بیاندیشند

فعله گری میزان اعتبارت مورد نیاز برای تملک و آزادسازی بخش اعظم ۲۳ واحد دنده کبابی ضلع جنوبی را در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: پیش از این برای تملک یک واحد تجاری دارای ۱۸۰۰ متر مساحت سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان هزینه کرده ایم.

وی وجود آب در مجموعه تاریخی طاقبستان را یکی از الزامات ثبت جهانی برشمرد و گفت: خوشبختانه هم اکنون و با بارش های روزهای اخیر آب به این مجموعه تاریخی بازگشته است اما مسئولین استان باید چاره ای برای وجود دائمی آب حتی با دبی پایین در این مجموعه بیاندیشند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه افزود: استاندار کرمانشاه نیز در اولین روزهای کاری خود از این مجموعه تاریخی بازدید کرده و دستور تامین آب آن را هر نحو ممکن دادند که شاهد خشکیدگی آب آن و ایجاد مشکل در ثبت جهانی آن نباشیم.