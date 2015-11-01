به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، کیارش شکوهی با پیروزی بر گیمر آلمانی موفق شد به جمع هشت نفر پایانی این مسابقات راه یابد.

عباس ارضی، نماینده برگزاری مسابقات جهانی بازی‌های رایانه‌ای ESWC در ایران که تیم ایران در فرانسه رهبری می‌کند گفت: امسال گیمرهای برخی کشورها با توان بسیار بالا در مسابقات شرکت کرده‌اند و به دلیل سابقه درخشان گیمرهای ایرانی در این مسابقات با آمادگی بالایی در برابر ایرانی‌ها ظاهر می‌شوند.

وی به صعود کیارش شکوهی به جمع هشت نفر برتر این مسابقات در رشته فیفا اشاره کرد و ادامه داد: مهرداد کمپانی دیگر نماینده کشورمان، در گروه خود پنجم شد و نتوانست از گروه صعود کند. نوید برهانی نیز که عنوان قهرمانی جهان در سال گذشته را دارد، در گروه خود اول شد اما در دور یک شانزدهم به بازیکن باسابقه رومانیایی ۳ بر ۲ نتیجه را واگذار کرد.

در حال حاضر تنها امید ایران برای کسب مقام در این مسابقات کیارش شکوهی است.

شرکت مکعب نماینده این مسابقات جهانی در ایران است و نماینده‌های ایران با حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به این مسابقات اعزام شده‌اند.